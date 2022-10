Google sélectionne Coinbase pour accepter les paiements cloud avec des crypto-monnaies

Google a déclaré mardi qu’il s’appuierait sur Coinbase pour commencer à permettre à certains clients de payer des services cloud avec des crypto-monnaies au début de 2023, tandis que Coinbase a déclaré qu’il s’appuierait sur l’infrastructure cloud de Google.

L’accord, annoncé lors de la conférence Cloud Next de Google, pourrait réussir à attirer des entreprises de pointe vers Google sur un marché féroce et en croissance rapide, où les principaux concurrents de Google n’autorisent actuellement pas les clients à payer avec des devises numériques. L’activité cloud aide à diversifier Alphabet, la société mère de Google, loin de la publicité, et elle représente désormais 9 % des revenus, contre moins de 6 % il y a trois ans, car elle se développe plus rapidement qu’Alphabet dans son ensemble.

Coinbase, qui génère la majorité de ses revenus à partir des transactions de vente au détail, déplacera les applications liées aux données vers Google depuis le leader du marché Amazone Le cloud des services Web, sur lequel Coinbase s’appuie depuis des années, a déclaré Jim Migdal, vice-président du développement commercial de Coinbase.

Le service d’infrastructure Google Cloud Platform acceptera initialement les paiements en crypto-monnaie d’une poignée de clients du monde Web3 qui souhaitent payer en crypto-monnaie, grâce à une intégration avec le service Coinbase Commerce, a déclaré Amit Zavery, vice-président et directeur général et responsable de la plate-forme. chez Google Cloud, dans une interview avec CNBC. Web3 est un mot à la mode qui est devenu synonyme de services Internet décentralisés et distribués qui ne peuvent pas être contrôlés par de grandes entreprises Internet telles que Facebook ou Google.

Au fil du temps, Google permettra à beaucoup plus de clients d’effectuer des paiements avec la crypto-monnaie, a déclaré Zavery. Coinbase Commerce prend en charge 10 devises, dont Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum et Litecoin. Les prix du Bitcoin, du Dogecoin et de l’Ethereum ont tous baissé de plus de 60 % au cours de la dernière année.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Mais comme d’autres arrangements de Coinbase Commerce, Coinbase gagnera un pourcentage des transactions qui le traversent, a déclaré Migdal.

Ce n’était pas une garantie que Google opterait pour Coinbase pour la partie paiements de l’accord. Pay Pal , pour sa part, offre aux entreprises un moyen d’accepter des paiements avec des devises numériques. “Nous avons examiné d’autres sociétés pour le côté crypto-monnaie”, a déclaré Zavery. En fin de compte, a-t-il dit, Coinbase avait la plus grande capacité.

Google étudie également comment il peut utiliser Coinbase Prime, un service qui stocke en toute sécurité les crypto-monnaies des organisations et leur permet d’exécuter des transactions. Zavery a déclaré que Google expérimenterait et “verrait comment nous pouvons participer” à la gestion des actifs de crypto-monnaie. Bloquer (la société de paiement anciennement connue sous le nom de Square), Coinbase, MicroStratégie et Tesla font partie des entreprises qui ont ajouté des devises numériques à leurs bilans. Cela peut être une entreprise risquée. Coinbase a annoncé une charge de dépréciation de 377 millions de dollars liée à une baisse de la valeur de ses avoirs en crypto-monnaie en août.

Google avait précédemment indiqué en mai qu’il étudiait la possibilité d’ajouter la prise en charge des paiements avec des devises numériques. Migdal a déclaré que Coinbase était en discussion avec Google depuis des mois, avec des conversations sur la prise en charge des transactions commerciales, l’utilisation du cloud et le service Prime se déroulant en parallèle. “Nous avons décidé de les réunir”, a-t-il déclaré.

Les technologies de blockchain telles que les jetons non fongibles, ou NFT, sont devenues une priorité pour la division cloud de Google. Auparavant, le chef du cloud de Google, Thomas Kurian, a poussé à la croissance dans des secteurs majeurs tels que les médias et la vente au détail. Cette année, il a annoncé la formation d’équipes pour développer les activités de blockchain et créer des outils sur lesquels les développeurs tiers peuvent s’appuyer pour exécuter des applications de blockchain.

