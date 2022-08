Google s’effondre dans le monde entier, le chaos s’ensuit

Les gens du monde entier ont rappelé à quel point Google est au cœur de la vie en 2022 lorsque, pendant une brève période, la recherche Google a été interrompue dans plusieurs pays. D’autres services, comme Google Maps et Gmail, ont également été touchés.

Les rapports d’une panne ont commencé à affluer DownDetector, un site Web qui surveille ces interruptions de service, vers 18 h 11 PT, culminant 30 minutes plus tard avant de se calmer. La panne a été ressentie dans des dizaines de pays à travers le monde, du Portugal au Pakistan.

Au lieu de réponses et de liens utiles, les personnes qui ont essayé d’utiliser la recherche Google ont reçu un message d’erreur : “Le serveur a rencontré une erreur et n’a pas pu traiter votre demande”.

La panne fait suite à un incendie dans l’un des centres de données de Google dans l’Iowa, l’un des 14 qu’il possède aux États-Unis. Un “incident électrique” au centre de données de Google à Council Bluffs, Iowa, a grièvement blessé trois électriciens vers midi, heure de l’Iowa, selon la police locale. L’un d’eux a été suffisamment blessé pour être transporté par avion dans un hôpital voisin, rapporté les médias locaux. Google a confirmé l’incident à SFGate.

D’après l’argent que Google y a investi, il semble que ce soit l’un des centres de données les plus importants de l’entreprise. Le géant de la Silicon Valley dépensé 5 milliards de dollars pour le centre de Council Bluffsselon son site Web, tandis que la plupart des autres centres coûtent entre 1 et 2 milliards de dollars.

Un porte-parole de Google a cependant déclaré à CNET que les deux incidents n’étaient pas liés.

“Nous sommes au courant d’un problème de mise à jour logicielle qui s’est produit en fin d’après-midi, heure du Pacifique, et a brièvement affecté la disponibilité de la recherche Google et de Maps, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée”, a déclaré le porte-parole. “Nous avons travaillé pour résoudre rapidement le problème et nos services sont maintenant de nouveau en ligne.”