Google Searches For Games peut donner un nouveau résultat : lancez-le sur Cloud Gaming

Google semble avoir une nouvelle fonctionnalité en préparation pour son moteur de recherche : lorsque vous recherchez un jeu vidéo, les résultats de la recherche auront un bouton “Jouer” pour le lancer dans le service de cloud gaming de votre choix.

La recherche Google propose apparemment des boutons pour lancer des jeux pour plusieurs services, notamment Google Stadia, Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna et Nvidia GeForce. Le processus est assez transparent, car Bryant Chappel de The Nerf Report, qui a découvert la fonctionnalité pour la première fois, démontré sur Twitter.

Il semble que le moteur de recherche Google ait une nouvelle mise à jour pour les plateformes de jeux en nuage !!! Lors de la recherche d’un jeu, les joueurs peuvent désormais lancer un jeu directement à partir des résultats de la recherche en utilisant @GoogleStadia. pic.twitter.com/xblOsBpF6O — Bryant Chappel (@BryantChappel) 11 août 2022

Vous devrez toujours être connecté à chaque service pour y accéder à partir des résultats de recherche. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton « Jouer » respectif pour accéder à une page d’inscription.

Les options pour lancer le cloud gaming dans les résultats de recherche n’apparaissent pas pour tout le monde, donc Google pourrait le tester pour certains utilisateurs. Certains qui ont vu les boutons plus tôt peut ne plus voir ces optionsa rapporté The Verge, suggérant que Google modifie activement l’accès.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.