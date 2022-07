Google Search Glitch signifie que vous ne voyez pas de nouveau contenu à partir de sites Web

Google a déclaré vendredi qu’il rencontrait des problèmes d’indexation continus empêchant de nouveaux contenus et articles d’apparaître dans la recherche. Cela signifie que lorsque vous recherchez des termes sur Google, les articles récemment publiés n’apparaissent pas dans la recherche. Google dit qu’une mise à jour arrivera dans les 12 heures.

Il existe un problème persistant d’indexation dans la recherche Google qui affecte un grand nombre de sites. Les sites peuvent connaître un retard d’indexation. Nous travaillons sur l’identification de la cause profonde. La prochaine mise à jour aura lieu dans les 12 heures. – Centrale de recherche Google (@googlesearchc) 15 juillet 2022

L’indexation, c’est quand Google prend le nouveau contenu publié sur les sites Web et l’introduit dans les résultats de recherche.

Au moment d’écrire ces lignes, la recherche d’articles CNET ou CNN publiés au cours de la dernière heure ne produit aucun résultat. Nous n’avons pas pu trouver de résultats lors de la recherche d’une poignée d’autres sites, tels que Bloomberg, The New York Times et Yahoo. Il en va de même pour les autres termes de recherche.

Capture d’écran par Imad Khan/CNET



Le contenu plus ancien est toujours consultable.

Capture d’écran par Imad Khan/CNET



Le problème fait que la recherche fonctionne de manière étrange. Pour certains sites, de nouveaux articles apparaissent comme publiés il y a quelques heures alors qu’ils ont été publiés beaucoup plus récemment. Nous avons essayé de reproduire l’expérience ci-dessous pour les articles CNET et cela n’a donné aucun résultat.

Je pense que cela a déjà été résolu ou que c’est un bogue avec le filtre. Recherche de plusieurs nouveaux articles de @Reuters ou @Entrepriseils apparaissent TOUS comme indexés il y a 7 heures, même s’ils ont été publiés il y a quelques minutes. pic.twitter.com/Fygs5TBr5m — Ziemek Bućko (@ziemek_bucko) 15 juillet 2022

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire, mais a plutôt lié à un tweet de Centre de rechercheun flux officiel dédié à donner des mises à jour sur la recherche.