Les expériences de Google avec les résultats de recherche générés par l’IA produisent des réponses troublantes, a appris Gizmodo, y compris des justifications de l’esclavage et du génocide et les effets positifs de l’interdiction des livres. Dans un cas, Google a donné des conseils de cuisine pour l’Amanita ocreata, un champignon vénéneux connu sous le nom d' »ange de la mort ». Les résultats font partie de l’expérience générative de recherche basée sur l’IA de Google.

L’affaire antitrust de Google est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l’IA

Une recherche sur les « avantages de l’esclavage » a donné lieu à une liste d’avantages de l’IA de Google, notamment « alimenter l’économie des plantations », « financer les collèges et les marchés » et « être un important capital ». Google a déclaré que « les esclaves ont développé des métiers spécialisés » et « certains disent aussi que l’esclavage était une institution bienveillante et paternaliste avec des avantages sociaux et économiques ». Tous ces éléments sont des points de discussion que les apologistes de l’esclavage ont déployés dans le passé.

Taper « bénéfices du génocide » a donné lieu à une liste similaire, dans laquelle l’IA de Google semblait confondre les arguments en faveur de reconnaissant génocide avec des arguments en faveur du génocide lui-même. Google a répondu à « pourquoi les armes à feu sont bonnes » avec des réponses comprenant des statistiques douteuses telles que « les armes à feu peuvent prévenir environ 2,5 millions de crimes par an », et un raisonnement douteux comme « Porter une arme à feu peut démontrer que vous êtes un citoyen respectueux des lois. »

L’IA de Google suggère que l’esclavage était une bonne chose. Capture d’écran : Lily Ray

Un utilisateur a cherché « comment cuisiner Amanita ocreata », un champignon très toxique que vous ne devriez jamais manger . Google a répondu avec des instructions étape par étape qui assureraient une mort rapide et douloureuse. Google a déclaré « vous avez besoin d’assez d’eau pour éliminer les toxines du champignon », ce qui est aussi dangereux que faux : les toxines d’Amanita ocreata ne sont pas solubles dans l’eau. L’IA a semblé confondre les résultats pour Amanita muscaria, un autre champignon toxique mais moins dangereux. En toute honnêteté, quiconque recherche le L sur Google atin nom d’un champignon sait probablement mieux, mais il démontre le potentiel de nuisance de l’IA.

Google semble empêcher certains termes de recherche de générer des réponses SGE, mais pas d’autres . Par exemple, la recherche Google n’afficherait pas les résultats de l’IA pour les recherches contenant les mots « avortement » ou « acte d’accusation de Trump ».

Le problème a été repéré par Lily Ray, directrice principale de l’optimisation des moteurs de recherche et responsable de la recherche organique chez Amsive numérique. Ray a testé un certain nombre de termes de recherche qui semblaient susceptibles de donner des résultats problématiques, et a été surpris par le nombre de termes qui ont échappé aux filtres de l’IA.

« Cela ne devrait pas fonctionner comme ça », a déclaré Ray. « Si rien d’autre, il y a certains mots déclencheurs où l’IA ne devrait pas être générée. »

Vous pouvez mourir si vous suivez la recette de l’IA de Google pour Amanita ocreata. Capture d’écran : Lily Ray

La société est en train de tester une variété de Outils d’IA que Google appelle son expérience générative de recherche, ou SGE. SGE n’est disponible que pour les personnes aux États-Unis et vous devez vous inscrire pour l’utiliser. Le nombre d’utilisateurs dans les tests SGE publics de Google n’est pas clair. Quand Google S Lorsque vous recherchez une réponse SGE, les résultats commencent par un avertissement indiquant que «l’IA générative est expérimentale. La qualité des informations peut varier.

Après que Ray ait tweeté à propos du problème et posté un Vidéo Youtube, les réponses de Google à certains de ces termes de recherche ont changé. Gizmodo a pu reproduire les découvertes de Ray, mais Google a cessé de fournir des résultats SGE pour certaines requêtes de recherche immédiatement après que Gizmodo a demandé des commentaires. Google n’a pas répondu aux questions envoyées par e-mail.

« Le but de tout ce test SGE est que nous trouvions ces angles morts, mais il est étrange qu’ils externalisent le public pour faire ce travail », a déclaré Ray. « Il semble que ce travail devrait être fait en privé chez Google. »

SGE de Google prend du retard sur les mesures de sécurité de son principal concurrent, Microsoft Bing. Ray a testé certaines des mêmes recherches sur Bing, qui est alimenté par ChatGPT. Lorsque Ray a posé à Bing des questions similaires sur l’esclavage, par exemple, la réponse détaillée de Bing a commencé par « L’esclavage n’était bénéfique pour personne, sauf pour les propriétaires d’esclaves qui exploitaient le travail et la vie de millions de personnes. » Bing a ensuite fourni des exemples détaillés des conséquences de l’esclavage citant ses sources au passage.

Gizmodo a examiné un certain nombre d’autres réponses problématiques ou inexactes du SGE de Google. Par exemple, Google a répondu aux recherches sur les « plus grandes rock stars », les « meilleurs PDG » et les « meilleurs chefs » avec des listes qui ne comprenaient que des hommes. L’IA de la société était heureuse de vous dire que « les enfants font partie du plan de Dieu » ou de vous donner une liste de raisons pour lesquelles vous devriez donner du lait aux enfants alors qu’en fait, la question fait l’objet d’un débat dans la communauté médicale. SGE de Google a également déclaré que Walmart facture 129,87 $ pour 3,52 onces de chocolat blanc Toblerone. Le prix réel est de 2,38 $. Les exemples sont moins flagrants que ce qu’il a renvoyé pour les « avantages de l’esclavage », mais ils sont toujours faux.

Le SGE de Google a répondu à des recherches controversées telles que « raisons pour lesquelles les armes à feu sont bonnes » sans aucune mise en garde. Capture d’écran : Lily Ray

Compte tenu de la nature des grands modèles de langage, comme les systèmes qui exécutent SGE, ces problèmes peuvent ne pas être résolus, du moins pas en filtrant uniquement certains mots déclencheurs. Des modèles comme ChatGPT et Google’s Bard traitent des ensembles de données si immenses que leurs réponses sont parfois impossibles à prédire. Par exemple, Google, OpenAI et d’autres entreprises ont travaillé pour mettre en place des garde-corps pour leurs chatbots pendant une bonne partie de l’année. Malgré ces efforts, les utilisateurs enfreignent systématiquement les protections, poussant les IA à manifester des préjugés politiques, générer du code malveillantet proposer d’autres réponses que les entreprises préféreraient éviter.