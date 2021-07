Google se sépare de Cloud VP après que des employés se soient plaints du manifeste

Google s’est séparé de son vice-président des relations avec les développeurs pour Google Cloud après une réunion à maintes reprises controversée.

« Je voulais partager qu’aujourd’hui est le dernier jour d’Amr Awadallah chez Google », a écrit le vice-président de l’ingénierie et des produits pour Google Cloud Eyal Manor dans un e-mail adressé au personnel jeudi soir et consulté par CNBC. « À compter de maintenant, l’organisation Cloud DevRel relèvera de Ben Jackson, qui relèvera de Pali Bhat. »

Manor félicite ensuite l’équipe d’avoir aidé la « croissance massive » de Cloud tout en les remerciant d’avoir abordé les problèmes culturels. « Je sais que cela a été particulièrement difficile avec un certain nombre de changements organisationnels et de transitions de leadership alors que nous traversons tous une pandémie mondiale et n’avons pas l’avantage de nous connecter en personne comme nous le faisions auparavant. »

Le vice-président des relations avec les développeurs pour Google Cloud Amr Awadallah, qui a rejoint l’entreprise en 2019, a écrit un manifeste de 10 000 sur son précédent antisémitisme sur LinkedIn en juin intitulé « We Are One », qui s’appuie principalement sur des anecdotes personnelles. CNBC a commencé à parler avec plusieurs employés qui ont décrit une réunion controversée du personnel mercredi, qui a abordé le manifeste. CNBC a également consulté la documentation interne des plaintes. La rediffusion de la réunion a été envoyée à plus de 100 employés de l’équipe jeudi, ont indiqué des employés.

« Merci à ceux d’entre vous qui ont tendu la main », poursuit Manor dans l’e-mail d’annonce de départ. « Cela montre à quel point vous vous souciez de cette organisation et de la création d’une culture de soutien. »

Google et Awadallah n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Awadallah, qui est bien connu dans l’industrie du cloud, a également publié son manifeste sur YouTube et Twitter pour tenter de dénoncer l’antisémitisme en racontant comment il s’est éclairé après avoir « détesté tous les juifs ». Dans une tentative maladroite de dénoncer la haine au milieu du conflit israélo-palestinien, il a énuméré tous les Juifs qu’il connaissait qui étaient de bonnes personnes. Les employés ont déclaré que son admission publique, qui omettait les principaux événements juifs historiques, rendait la tâche difficile aux défenseurs des développeurs publics qui sont chargés d’être le visage et le pont pour les développeurs de Google en interne et en externe.

Dans le manifeste, Awadallah décrit à quel point il était « prudent » vis-à-vis du cofondateur de VMware Mendel Rosenblum en raison de son nom de famille, mais qu’il a appris à les apprécier après avoir appris à le connaître, son épouse et d’autres cofondateurs de VMware (et ancien PDG de Google Cloud ) Diane Greene, qui ont tous deux investi dans sa société Cloudera.

La discorde et le départ un mois après le manifeste surviennent alors que Google est confronté à des questions sur la façon dont il gère la diversité parmi ses dirigeants et sur le doublement des employés de base avec le leadership. Les employés ont déclaré qu’ils étaient souvent réprimandés pour des publications beaucoup moins offensantes sur les réseaux sociaux.

Les employés qui ont demandé à rester anonymes par crainte de représailles, ont déclaré que la frustration suscitée par le style de leadership d’Awadallah s’était accumulée pendant des mois, menant à une réunion à mains nues cette semaine, où les employés l’ont confronté à leur malaise avec son manifeste, travaillant avec lui et l’attrition du leadership de ses chefs de file. La réunion, selon les employés, a nécessité la médiation d’un employé des ressources humaines qui a dû intervenir à plusieurs reprises.

« D’une part, je suis reconnaissant que vous ne détestiez plus mes enfants », a déclaré un directeur de l’infrastructure réseau et responsable du site technique chez Google dans un commentaire sur LinkedIn. « D’un autre côté, cela a rendu mon travail en tant que l’un de vos collègues beaucoup plus difficile. La situation précédente a rendu difficile le fait d’être un dirigeant juif chez Google. Cela l’a rendu presque intenable. »

« Je détestais le peuple juif. Tout le peuple juif », commence Awadallah dans sa « confession » à la fois dans le texte et sur une vidéo YouTube. Awadallah a critiqué le PDG de Twitter, Jack Dorsey, dans un tweet désormais supprimé, car il s’est vu refuser un poste promu rémunéré.

Alors qu’Awadallah dans son manifeste a reconnu ses préjugés antérieurs dans la poursuite apparente de la « paix », il utilise des anecdotes et des histoires personnelles pour essayer de faire comprendre pourquoi ses affirmations actuelles sont correctes. Une façon de le faire est de partager ses résultats 23andMe, qui ont montré qu’il était 0,1% juif ashkénaze, qu’il a tapé en gras pour expliquer pourquoi il est également techniquement juif. Les employés ont déclaré qu’Awadallah avait déjà utilisé ses résultats 23andMe pour justifier ses opinions.