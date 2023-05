Google se rachète avec une impressionnante vitrine d’IA dans une course pour rattraper Microsoft

Wall Street a récompensé Alphabet (GOOGL) pour une deuxième journée après les annonces mercredi des dernières innovations de Google en matière d’intelligence artificielle. Bien que les améliorations aient apaisé les inquiétudes de certains investisseurs concernant les capacités de croissance de l’IA de Google, nous pensons qu’il est encore trop tôt pour dire si la société a fait assez pour compenser l’avance de Microsoft (MSFT) sur le terrain. Les actions d’Alphabet ont augmenté de plus de 5 % jeudi, s’ajoutant à l’avance de 4 % de mercredi à la suite de démonstrations optimistes lors de la conférence annuelle des développeurs de Google qui a présenté les intégrations de l’IA dans son écosystème de produits de base. Le stock d’Alphabet a gagné 33% depuis le début de l’année – retour aux niveaux observés l’été dernier et approchant son sommet de 52 semaines de 122,43 $ établi le 16 août 2022. Alphabet a dévoilé de nouveaux appareils, technologies et partenariats qui permettent l’utilisation quotidienne pratique cas d’IA générative, la dernière tendance de l’industrie technologique. Voici quelques-unes des principales annonces de la conférence et une courte vidéo de Google résumant l’événement. Nouveaux outils d’écriture d’IA pour la productivité : Google a présenté une intégration de l’IA dans Gmail via une fonctionnalité appelée « Aidez-moi à écrire ». Cette fonctionnalité peut composer un brouillon d’e-mail complet après que les utilisateurs ont saisi une courte invite de contexte. La direction a également expliqué comment elle intègre l’IA dans Google Workspace, y compris Google Docs, Sheets et Slides. Vue immersive pour Google Maps : cette nouvelle fonctionnalité améliorée offre aux utilisateurs l’expérience de visualiser leurs itinéraires vers les destinations souhaitées avant de partir. Immersive View utilise la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle pour une vue Street View optimale afin que les utilisateurs puissent obtenir le maximum de données lorsqu’ils prévisualisent les itinéraires. Nouvelles fonctionnalités du chatbot Bard : Bard est largement disponible dans plus de 180 pays et en plusieurs langues. Le chatbot fonctionne désormais sur un nouveau grand modèle de langage appelé PaLM 2 , qui fournit de meilleures réponses aux demandes des utilisateurs. L’IA générative arrive dans la recherche : les utilisateurs pourront simplifier les résultats de recherche à partir de demandes complexes. Les annonces de Google ont renforcé la confiance de Wall Street dans le fait que le géant de la technologie est un leader dans la course à l’IA avec son compatriote Microsoft. « Nous repartons en pensant que l’entreprise améliore l’expérience utilisateur et que l’IA simplifie les tâches des utilisateurs dans l’ensemble de son portefeuille de produits », ont déclaré mercredi les analystes de JMP Securities dans une note de recherche. La société, qui continue de considérer Alphabet comme le leader de l’IA, a maintenu sa note de performance de marché (neutre) et son objectif de cours de 132 $ par action sur les actions GOOGL. Google a démontré dans la présentation de mercredi qu’il fait « de réels progrès dans la réinvention de la recherche et d’autres produits avec l’IA générative et commence à son tour à reprendre une partie du récit GAI (IA générative) que MSFT a capturé au cours des derniers mois », recherche ont déclaré jeudi les analystes de JPMorgan. À la suite de la conférence, les analystes de JPMorgan ont déclaré qu’ils « sont plus convaincus que la société accélère l’innovation de ses produits » et qu’Alphabet est « bien positionné pour saisir l’inflexion critique de GAI ». Ils ont une cote de surpondération (achat) et un objectif de cours de 121 $ par action sur l’action. Alphabet investit dans l’IA depuis de nombreuses années, mais a doublé plus tôt cette année après que ChatGPT d’OpenAI soutenu par Microsoft soit devenu viral, quelques mois seulement après son lancement fin novembre. Le 6 février, un jour avant l’événement de Microsoft, Google a précipité la sortie de son chatbot IA Bard. L’événement a fait un flop. Le 7 février, Microsoft a annoncé son nouveau Bing alimenté par l’IA, qui est soutenu par le dernier grand modèle de langage d’OpenAI, maintenant Chat GPT-4. Il a été bien reçu. Ces événements consécutifs en duel ont conduit à une perception du marché selon laquelle Alphabet avait pris du retard dans la course à l’IA et céderait des parts de marché dans l’industrie lucrative de la recherche, dans laquelle il jouit d’un quasi-monopole depuis des décennies. Il ne sera pas facile pour Microsoft de changer le comportement des consommateurs et de persuader les utilisateurs d’utiliser Bing au lieu de Google, mais même quelques points de pourcentage de part de marché perdus pourraient faire la différence. La vitrine de mercredi, cependant, a révélé qu’Alphabet était toujours dans le jeu et l’a aidé à retrouver le récit comme étant l’une des principales forces de l’IA. et les particuliers. Dans le même temps, le débat se poursuit sur les joueurs disposant des meilleurs produits d’IA. Alphabet et Microsoft, les holdings du club, ont été les têtes d’affiche claires qui dominent l’espace naissant. L’intérêt pour l’IA crée de nouveaux vents favorables pour les entreprises à une époque où beaucoup craignent un ralentissement plus large. Dans les démonstrations de Google, il est clair que les nouvelles intégrations d’IA dans ses applications montrent que l’IA deviendra bientôt une partie normale de l’expérience utilisateur. De même, les entreprises qui souhaitent intégrer l’IA dans leurs propres opérations se tournent vers Alphabet pour créer des gains d’efficacité pour les clients. Alors que Google était en retard sur le jeu de l’IA, l’événement Google a démontré que le marché devrait le prendre au sérieux en tant qu’entreprise axée sur l’IA. Cependant, seul le temps nous dira si ce que Google proposait était suffisant pour avoir un avantage sur Microsoft. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GOOGL, MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.) Siège social de Google à Mountain View, Californie, États-Unis, le lundi 30 janvier 2023. Alphabet Inc. devrait publier les chiffres de ses bénéfices le 2 février. Marlena Sloss | Bloomberg | Getty Images