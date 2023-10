Google se prépare à supprimer les mots de passe. Sérieusement.

Google annoncé une petite mise à jour mardi qui pourrait annoncer le plus grand changement de l’histoire de la cybersécurité : la mort du mot de passe. À l’avenir, les mots de passe remplaceront les mots de passe comme outil de connexion par défaut de Google. L’entreprise dit son plan est de rendre « les mots de passe rares, et éventuellement obsolètes ».

Vous connaissez déjà les mots de passe, même si vous ne connaissez pas le mot. Un mot de passe vous permet de vous connecter à vos comptes en utilisant la même méthode qui déverrouille votre appareil, comme des codes PIN ou des données biométriques comme les empreintes digitales ou faciales. Le principal avantage est que ces méthodes sont résistantes au phishing, car un pirate informatique a besoin de votre appareil réel, et pas seulement de votre mot de passe, pour s’introduire.

Les clés d’accès sont également très appréciées des consommateurs, car elles ne nécessitent pas de mémoriser de longues chaînes de lettres et de chiffres. Selon Google, ils sont également 40 % plus rapides.

Nous avons déjà entendu celui-ci. Depuis au moins une décennie, les experts prédisent et réclament la fin des mots de passe, même si jusqu’à présent ils sont restés invincibles. Mais Google est probablement mieux placé que quiconque pour appuyer sur la gâchette, et établir une nouvelle valeur par défaut dans une entreprise où presque tous les internautes possèdent un compte est une arme incroyablement puissante.

La prochaine fois que vous vous connecterez à votre compte Google, la société indique que vous verrez une invite vous demandant de créer et d’utiliser des mots de passe, et l’option « Ignorer le mot de passe lorsque cela est possible » vous sera présentée si vous plongez dans les paramètres de votre compte Google.

Les mots de passe ne disparaîtront pas immédiatement et il faudra beaucoup de temps avant qu’ils ne soient complètement supprimés. Google vous permettra de conserver la possibilité d’utiliser un mot de passe et vous pourrez vous désinscrire d’utiliser complètement des mots de passe, pour l’instant.

Si les clés d’accès sont vraiment la solution, Google et ses frères du silicium doivent s’y habituer, puis encourager le reste de l’industrie technologique à se joindre à la lutte. Cela prendra du temps, mais d’innombrables personnes utilisent déjà des mots de passe, et Google et Apple se sont déjà associés à des sociétés comme Uber et eBay pour adopter des mots de passe, et WhatsApp est apparemment le prochain gros poisson sur la ligne des mots de passe.

L’industrie technologique a beaucoup de travail à accomplir avant que vous puissiez oublier tous vos mots de passe, mais ce rêve impossible est désormais un pas de plus vers la réalité.