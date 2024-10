Google se prépare à intégrer Pixel Studio sur les anciens téléphones Pixel

Il semble que Google se prépare à déployer l’application Pixel Studio sur les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel 8a. Autorité Android et Assemble Debug ont trouvé des preuves suggérant que l’application de création d’images Generative AI pourrait être dirigée vers la gamme phare de 2023. Il est actuellement exclusif à la série Pixel 9 et utilise l’IA pour générer des images à partir de commandes textuelles.