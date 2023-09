Google se moque de l’iPhone 15 Pro Max dans sa dernière publicité et pense que le Pixel 8 Pro fera l’objet de plus de battage médiatique

La série de publicités vidéo de Google sous le surnom de « #BestPhonesForever » se poursuit aujourd’hui avec le dernier épisode, une « histoire effrayante » sur la merveille et l’intelligence artificielle du prochain lancement des Pixel 8 et Pixel 8 Pro le 4 octobre.

Autrement dit, par rapport à l’iPhone 15 Pro ou Pro Max présenté aux côtés du Pixel 7 Pro dans cette vidéo. L’iPhone, selon Google, ne dispose que d’un « bouton de sourdine différent, d’un îlot plus dynamique et d’un nouveau port de chargement ». L’iPhone est donc nerveux à l’idée que le Pixel 8 Pro soit plus innovant et obtienne « la meilleure IA », quoi que cela signifie.

À tel point, en fait, que l’iPhone dit carrément que les gens vont parler des appareils Pixel 8, y compris de leur « design accrocheur », en leur accordant « toutes sortes d’attention ». L’implication est assez transparente ici : l’iPhone craint que le prochain Pixel ne soit plus médiatisé. C’est hilarant compte tenu de la façon dont les gens ont fait la queue dans plusieurs pays pour obtenir l’iPhone 15 Pro et surtout le Pro Max, et c’est exactement le contraire de la réalité, mais Google peut rêver, bien sûr.

Ces publicités sont censées être mignonnes avec le thème BFF et tout, mais elles ne sont qu’un moyen pour Google d’attaquer Apple là où il pense que cela fera mal. Cette fois-ci, cependant, cela semble être un véritable raté.