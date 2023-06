Google se distancie des performances de drag après la pétition des employés

Le logo Google est vu avec le drapeau arc-en-ciel comme symbole de la fierté LGBTQ+ et des mouvements sociaux à New York, le 7 juin 2022.

Google prend ses distances avec une performance de drag qu’il avait planifiée comme événement de clôture du mois de Pride après qu’un groupe d’employés ait fait circuler une pétition interne s’y opposant, alléguant une discrimination religieuse.

Chaque année, Google parraine une série d’événements Pride à San Francisco et dans d’autres lieux pour les employés et le public. Cette année, l’événement de clôture était un « Pride and Drag Show » mettant en vedette l’interprète populaire « Peaches Christ », qui devait se produire mardi au bar LGBTQ + Beaux à San Francisco pour « clôturer ce mois incroyable », selon un désormais supprimé description interne de l’événement vue par CNBC.

Cependant, les employés ont remarqué que l’entreprise avait supprimé l’émission de la page des événements internes de l’entreprise à peu près au même moment où une pétition a commencé à circuler contre l’événement, selon des discussions internes consultées par CNBC.

Quelques centaines d’employés ont signé la pétition s’opposant à la performance de drag, affirmant qu’elle sexualise et manque de respect aux collègues chrétiens, et a accusé Google de discrimination religieuse, selon la pétition consultée par CNBC. « Leur art provocateur et incendiaire est considéré comme un affront direct aux croyances religieuses et aux sensibilités des chrétiens », indique la pétition, faisant référence à l’interprète de drag.

Google a confirmé à CNBC qu’il ne catégorisait plus la performance comme un événement de diversité, d’équité et d’inclusion reconnu par Google. La société a organisé une réunion sociale distincte dans les bureaux de Google, à laquelle elle encourage désormais les employés à y assister.

Une équipe interne a planifié l’événement de clôture « sans passer par notre processus d’événements standard », a déclaré le porte-parole Chris Pappas dans un communiqué à CNBC. « Alors que les organisateurs de l’événement ont déplacé l’événement officiel de l’équipe sur place, la représentation se poursuivra sur le lieu prévu – et il est ouvert au public, de sorte que les employés peuvent toujours y assister. »

Pappas a ajouté : « Nous sommes depuis longtemps très fiers de célébrer et de soutenir la communauté LGBTQ+. Nos célébrations de la fierté présentent régulièrement des artistes drag depuis de nombreuses années, dont plusieurs cette année. »

L’entreprise n’a pas précisé si la pétition des employés avait joué un rôle dans la décision de modifier son événement de clôture.

La pétition indique que les organisateurs se sont plaints auprès de People Operations, le département des ressources humaines de Google, et ont affirmé que le lieu violait l’une des directives de Google concernant les événements, qui interdit les activités sexuelles explicites. La pétition demande également des excuses aux organisateurs et aux promoteurs de l’événement.

Certains employés ont critiqué la pétition, affirmant que les plaintes étaient subjectives et alimentaient des guerres de culture politique, selon des discussions internes consultées par CNBC. Les émissions de dragsters ont été la cible d’organisations religieuses et conservatrices et d’hommes politiques avant l’élection présidentielle de 2024. Qui comprend une avalanche de propositions législatives soutenu par les gouverneurs du GOP visant les événements de drag.

Les employés ont également critiqué la direction de Google pour ce qu’ils considéraient comme la suppression discrète de l’événement du site Web interne et un fléchissement face à la pression des pétitionnaires. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que les modifications apportées à l’événement avaient été communiquées à un groupe de ressources pour les employés de l’équipe la semaine dernière.

Les sites de San Francisco accueillent des événements Pride chaque mois de juin, qui est reconnu comme le mois de la fierté, et ces événements incluent généralement des spectacles de dragsters de divers actes de scène. Google est l’un des nombreux sponsors corporatifs de divers événements Pride qui incluent également des discussions au coin du feu avec des personnalités influentes et des projections de documentaires communautaires pour le public et les employés.

Le site Web Pride de l’entreprise présente plusieurs affirmations soutenant la communauté LGBTQ + avec des déclarations telles que « A Space to Belong », écrivant qu ‘«un arrêt mondial a réaffirmé notre besoin universel d’espaces inclusifs qui nous rassemblent et célèbrent l’appartenance».