Google s’attaque enfin à la concurrence avec les Pixel Buds Pro 2

Pour une entreprise qui a une longueur d’avance en proposant une expérience Android raffinée aux utilisateurs de Pixel, Google a mis du temps à évoluer dans l’espace hyper-compétitif des écouteurs véritablement sans fil.

Les tentatives visant à distinguer les Pixel Buds des autres écouteurs, comme la série hautes performances Sony WF et les Airpods d’Apple qui changent de paradigme, ont conduit Google à s’appuyer fortement sur des logiciels sans matériel approprié.

Cette tendance a fait que la gamme de produits Pixel Buds n’est pas à la hauteur au cours des dernières années. Alors, Google a-t-il enfin réussi les choses avec les Pixel Buds Pro 2 ?

Si vous voulez une réponse rapide, oui. Il y a certains défauts que j’aimerais voir corrigés au fur et à mesure que la gamme de produits se poursuit, mais pour la plupart, il semble que Google ait enfin commencé à se concentrer davantage sur la prise en charge des produits Pixel comme sa montre intelligente (nous en reviendrons plus tard). bientôt aussi) et ces bourgeons.

Thee Buds Play est une mise à jour largement itérative par rapport aux Pixel Buds Pro originaux, sortis il y a deux ans. Ce n’est pas une mauvaise chose. Je préférerais de loin que Google affine véritablement l’identité de ces têtes avant que la gamme de produits ne se développe parallèlement au produit Gemini AI de la société, qui devient un élément central des produits Pixel.

Conception

La chose la plus remarquable dans la conception est une réduction significative de la taille. Ceux-ci sont 27 % plus petits que les Pixel Buds Bro d’origine, ce qui rend d’autant plus impressionnant que Google ait réussi à inclure la puce audio Tensor A1 très efficace ainsi que des pilotes de 11 mm avec une nouvelle chambre haute fréquence. Sous le capot se trouvent également la nouvelle norme Bluetooth 5.4, des capteurs de proximité infrarouge, des accéléromètres de détection de mouvement et un réseau de formation de faisceaux à 3 micros responsable de la technologie ANC Silent Seal 2.0 de Google.

Il y a beaucoup de technologie intégrée dans ces minuscules écouteurs.

Physiquement, vous disposez d’un très petit stabilisateur d’aile pour faciliter l’ajustement et d’un pavé tactile lisse sur chaque bourgeon avec des commandes tactiles capacitives qui fonctionnent plus ou moins comme vous vous en doutez et ne sont pas trop sensibles de manière gênante. Vous remarquerez ces couvertures en maille coupe-vent légèrement texturées et la conception complète également un système actif de soulagement de la pression intra-auriculaire qui s’active pour un meilleur confort sur de longues périodes.

Dès la sortie de la boîte, vous disposez d’une simple rangée d’options (S, M, L) afin que vous puissiez obtenir le meilleur ajustement pour vos oreilles. Comme pour tous les écouteurs, l’ajustement est important car ce sera l’un des principaux facteurs déterminant à la fois le son de votre musique et la solidité de la suppression du bruit.

Le logiciel de Google tente de trouver l’étanchéité parfaite en fonction de l’ajustement de vos embouts auriculaires. C’est efficace, mais ce n’est pas non plus rapide comme Google l’espérait. Chaque fois que vous déplacez les écouteurs à l’intérieur de votre oreille, vous remarquerez un décalage car le logiciel s’efforce de protéger davantage votre oreille des bruits extérieurs, optimisant ainsi constamment l’ANC.

Les concepteurs ont travaillé sur un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP54, ce qui est suffisant pour les coureurs qui souhaitent les emmener à la salle de sport. Ils sont certainement suffisamment stables pour une telle activité, même si je les considérerais toujours comme une offre de style de vie plutôt que comme quelque chose de mieux adapté aux modes de vie actifs.

Caractéristiques

Comme tous les écouteurs haut de gamme du marché, les Pixel Buds Pro 2 font bien plus que simplement diffuser de la musique et bloquer autant de bruits externes que possible.

Ils présentent également plusieurs avancées technologiques qui jouent avec des éléments tels que l’ANC pour essayer d’offrir une expérience de style de vie fluide.

Fondamentalement, cela a servi deux objectifs ces dernières années : vous éviter d’avoir à sortir votre téléphone à chaque fois que vous avez besoin de contrôler les écouteurs et aussi vous assurer que vous n’avez même pas besoin de les retirer de votre oreilles pour faire des choses comme tenir une conversation ou passer un appel professionnel.

Google propose des fonctionnalités qui répondent aux deux objectifs.

L’ANC est si nuancé et détaillé que la puce audio A1 s’efforce constamment de s’adapter à l’environnement et aux situations de l’auditeur. Tout comme les Sony, il s’agit d’une fonction de sensibilisation à la conversation qui peut détecter quand vous parlez et ajuster la musique pour faciliter une conversation claire et de qualité. Il existe également une pérennité avec la prise en charge de la technologie Auracast.

Cela signifiera que les écouteurs pourront se connecter directement à un flux audio dans l’environnement immédiat. Par exemple, vous pouvez écouter les retransmissions d’un match sportif sans avoir à vous soucier du rugissement de la foule.

Les Pixel Buds Pro 2 font partie des seuls écouteurs modernes (à ma connaissance) prenant en charge la norme Auracast de Bluetooth, mais au moment où ils seront correctement intégrés dans la société moderne, j’imagine que cela devrait être assez standard.

La prise en charge du nouveau codec de communication à faible complexité de Bluetooth est également incluse, mais, encore une fois, il s’agit d’une solution plus évolutive que quelque chose de pertinent actuellement. Une fois que la technologie sera plus répandue, le LC3 devrait constituer un grand développement pour tout ce qui concerne la durée de vie de la batterie.

LC3 est capable d’évoluer de 345 kbps à 160 kbps, ce qui le rend beaucoup plus puissant que les standards comme SBC et aptX. LC3 est le codec Bluetooth le plus compact à ce jour, ce qui se traduira par une durée de vie prolongée de la batterie car il exerce moins de pression sur la connexion sans compromettre la qualité audio.

Audio

La qualité audio est généralement bonne, mais j’ai eu quelques moments où le volume est coupé. Je suppose que c’est parce que l’IA est sur-conçue et réduit parfois le volume pour tenter d’obtenir la quantité parfaite d’ANC. C’est étrange et c’est quelque chose que j’ai rencontré à plusieurs reprises. Il faut généralement quelques mouvements du bouton dans mon oreille avant de retrouver un son génial.

La signature sonore par défaut semble préférer les médiums et les aigus plus brillants et plus avancés, tout en s’éloignant des basses sur-conçues que vous obtiendriez avec tant d’autres écouteurs jouant dans cette gamme de prix. Cela positionne assez bien Google, de sorte que les utilisateurs de Pixel n’ont pas besoin de recourir à un produit Apple et peuvent s’en tenir à l’écosystème Google sans supporter un son de qualité inférieure.

Même lorsque vous trouvez le bon ajustement, le volume n’est pas aussi fort que certains autres écouteurs que j’ai testés au cours de la dernière année, comme Sennheiser et Sony. Certains préfèrent cela, mais ceux qui aiment les sons profondément immersifs et agressifs pourraient être un peu déçus. Cependant, cela signifie que vous trouverez un bon équilibre même au volume le plus élevé avec les Pixel Buds Pro 2 ; il n’y a pas de renversement de cet arrangement à mesure que vous poussez, en conservant à tout moment un son très mature et riche.

Grâce à l’IA qui alimente ces têtes futuristes, elles peuvent s’adapter à l’environnement jusqu’à 3 millions de fois par seconde. Cependant, cela ne fonctionne pas aussi rapidement et de manière transparente que Google l’aurait espéré. Si je déplace les écouteurs dans mon oreille, ne serait-ce que de quelques centimètres, j’entendrai en fait la tentative de Gemini d’optimiser continuellement les performances audio, car le réglage prend une courte seconde. Cela peut devenir ennuyeux si vous avez du mal à trouver le bon ajustement, mais remarquer l’étalonnage n’est pas trop grave.

Batterie

Le Tensor A1 de Google fonctionne dur. Sur le papier, nous avons amélioré la durée de vie de la batterie de 11 %, ce qui signifie que les Pixel Buds Pro 2 dureront un peu moins de 8 heures avec une charge complète avec l’ANC activé. C’est loin de Sony mais c’est bien plus impressionnant que tout ce qu’Apple a réussi jusqu’à présent. Si l’on considère les charges contenues dans le joli boîtier en forme d’œuf, les Pixel Buds Pro 2 devraient facilement durer environ 30 heures.

Valeur

Alors que les fonctionnalités d’IA de Google sont toujours en cours de déploiement, on ne sait pas encore quelle sera la puissance des Pixel Buds Pro 2 alors qu’ils graviront les échelons au cours des prochains mois. Une chose qui est claire, cependant, est que Gemini s’améliore régulièrement et il semble que Google soit en passe de devenir la société leader en matière d’intelligence artificielle destinée aux consommateurs. Cela devrait maintenir la valeur de ces têtes à un niveau élevé pendant un certain temps et les protéger contre une concurrence féroce.

Cela dit, il n’y a pas eu beaucoup de concurrence cette année. Les écouteurs Sennheiser n’ont pas été inspirants. Sony nous a offert des grillons cette année, au lieu de jouer au jeu grand public, et je n’ai pas encore testé les derniers Airpods d’Apple.

379 $, c’est en fait tout à fait raisonnable pour une paire d’écouteurs haut de gamme en 2024. C’est toujours cher, mais j’ai l’impression que Google en a fait assez pour justifier le prix de celui-ci. Le son est fantastique, le design est génial, les commandes tactiles peuvent être un peu capricieuses en raison de la taille et la durée de vie de la batterie est superbe. Ajoutez les fonctionnalités d’IA et il semble que le marché établi de longue date des écouteurs véritablement sans fil vient de faire un pas en avant significatif.

QUATRE ÉTOILES (SUR CINQ)

Prix ​​: 379 $

