Google Cloud a signé un accord pluriannuel avec l’une des plus grandes chaînes d’hôpitaux aux États-Unis pour créer des algorithmes pour stocker les dossiers de santé des patients. Les deux sociétés soutiennent que toutes les données sensibles resteront totalement privées.

Le géant de la technologie a annoncé son « partenariat stratégique » avec HCA Healthcare mercredi, affirmant qu’elle travaillera avec la société basée à Nashville pour développer un «Plateforme d’analyse de données sécurisée et dynamique», en espérant que la technologie contribuera à accroître l’efficacité et la surveillance des patients, ainsi que les données de rassemblement pour guider les décisions des médecins.

Gérant plus de 2000 sites de soins de santé, dont 185 hôpitaux, aux États-Unis et au Royaume-Uni, HCA a déclaré que la nouvelle technologie aidera à organiser les données des 32 millions de rencontres annuelles de patients de la chaîne, avec le médecin en chef de la société, le Dr Jonathan Perlin. le Wall Street Journal, les algorithmes agiraient comme un « système nerveux central. »

Google utilisera ses équipes d’intelligence artificielle et d’analyse, ainsi que son API Cloud Healthcare et «À l’échelle planétaire» Base de données BigQuery pour créer des outils personnalisés pour HCA. La technologie sera également appliquée dans des contextes non cliniques, ont ajouté les entreprises, affirmant que cela améliorerait les flux de travail pour «Chaîne d’approvisionnement, ressources humaines et opérations physiques de l’usine.»





Alors que Google a attiré l’attention après avoir signé des accords similaires avec des fournisseurs de soins de santé dans le passé – comme un accord de 2019 avec le géant hospitalier Ascension, qui permettait à l’entreprise d’accéder aux informations personnelles des patients – les deux sociétés insistent sur le fait que l’accord HCA maintiendra les données sous un verrou strict et clé.

«La confidentialité et la sécurité seront les principes directeurs tout au long de ce partenariat. L’accès et l’utilisation des données des patients seront traités par la mise en œuvre de l’infrastructure de Google Cloud ainsi que des couches de contrôles et de processus de sécurité de HCA Healthcare. » ils ont dit.

Perlin a également déclaré au Journal que tous les dossiers des patients seraient « Dépourvu d’informations d’identification » avant d’être partagé avec Google, et que HCA contrôlerait toujours l’accès aux données. Cependant, comme les termes de l’accord n’ont été divulgués par aucune des deux sociétés, on ne sait pas exactement comment ils prévoient de sécuriser les documents.

Avant de rechercher des accords avec d’autres fournisseurs, Google a tenté de créer sa propre base de données de soins de santé. Lancé en 2008, Google Health proposait un service opt-in qui demandait aux utilisateurs de fournir leurs propres informations, mais a été fermé à peine quatre ans plus tard en raison d’un manque d’intérêt apparent. La société a relancé l’effort en 2018, mais en se concentrant davantage sur les prestataires que sur les patients individuels, cette fois en travaillant avec la société britannique d’IA DeepMind. Ce travail sera plus tard transformé en accord controversé et secret de Google avec Ascension, surnommé « Project Nightingale », qui n’a été révélé au public qu’en 2019 par un rapport du Wall Street Journal.





