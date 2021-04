Google a récemment confirmé l’existence du Pixel 5a pour dissiper la confusion et les rumeurs suggérant le contraire. Dans un article de blog plus récent sur les fonctionnalités de l’appareil photo et les capacités de l’algorithme HDR +, la société a lié une galerie Google Photos remplie d’échantillons d’appareils photo pris avec des téléphones Pixel déjà existants.

Cependant, deux des images se démarquent. La première image que vous voyez ci-dessous a depuis été supprimée, mais les données EXIF ​​ont déjà révélé ce dont nous avions besoin et indiquent clairement Google Pixel 5a. Cela suggère à son tour qu’il n’y aurait qu’une seule variante avec le chipset Snapdragon 765G et la connectivité 5G. Aucune modification 4G.

Échantillon de caméra avec la caméra ultra-large

Les données EXIF ​​indiquent également un appareil photo ultra-large (pas que la distorsion ne le rende pas assez évident) et l’objectif a une ouverture f / 2,2. L’exemple de photo a été pris le 1er octobre de l’année dernière.

La deuxième image ne contient aucune donnée EXIF ​​et il est probablement prudent de supposer qu’elle provient également du Pixel 5a. Celui-ci est cependant considérablement plus récent – le 16 février.





Échantillon de caméra prétendument principal

Ces clichés semblent en effet prometteurs, mais c’est généralement le cas des téléphones Pixel. Nous espérons juste qu’il y aura d’autres améliorations notables en plus de l’appareil photo cette fois-ci.

