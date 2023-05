Google retrouve son Mojo avec l’IA et de nouveaux gadgets à Google I/O

Ce fut quelques mois difficiles, mais avec de nouveaux outils et gadgets d’IA convaincants à E/S Googlela société a montré que son mojo est de retour.

Le géant de la recherche a été sur la défensive malgré le fait qu’il puisse s’attribuer beaucoup de mérite pour le développement de la technologie qui alimente l’intelligence artificielle. C’est ChatGPT d’OpenAI et son cousin chatbot Bing du partenaire commercial Microsoft qui ont révélé que l’IA est devenue suffisamment utile et créative pour menacer les emplois de cols blancs.

Le point bas est venu avec une note de service divulguée prétendument par un employé qui a conclu que Google ne peut pas gagner la course aux armements de l’IA et inquiet que Google AI n’ait pas de fossé – un terme de la Silicon Valley pour un avantage comme des brevets ou des compétences qui protègent une entreprise de ses concurrents.

Mais voilà, il s’avère que Google ne s’est pas contenté de regarder les startups de l’IA débaucher ses chercheurs.

Au lieu de cela, nous avons vu à Google I/O que les équipes de produits de l’entreprise se sont enfoncées dans l’IA. Les dirigeants ont mentionné l’IA 143 fois au cours du discours d’ouverture de deux heures sur les E/S, car ils avaient des exemples après exemples de la manière dont Google utilise l’IA dans des dizaines de produits tels que la recherche, Gmail, Google Photos, Google Docs et Google Cloud.

L’IA, malgré les soucis à court et à long terme, offre une réelle utilité. Avec un mariage d’informaticiens, de centres de données et de produits, Google montre qu’il peut fournir cet utilitaire à de nombreux coins de notre vie.

Dans le même temps, la gamme de produits matériels Pixel de Google montre de nouvelles promesses. Voici un aperçu de ce qui se passe.

Google travaille sur des capacités d’IA génératives comme laisser Google Sheets construire une feuille de calcul à partir de la commande, « liste de clients et d’animaux de compagnie pour une entreprise de promenade de chiens avec tarifs ». Google

La grande actualité de Google en matière d’IA

Parmi les grandes annonces d’IA à Google I/O :

Google a développé son nouveau modèle d’IA appelé PaLM 2, le grand modèle de langage (LLM) qui est à la base de la plupart de ses produits d’IA. Contrairement à son prédécesseur, il peut fonctionner dans de petites incarnations légères suffisamment petites pour tenir sur un téléphone ainsi que dans la version la plus sophistiquée qui nécessite un centre de données bourré de puces AI coûteuses de l’unité de traitement du tenseur (TPU) de Google. PaLM 2 a été formé pour comprendre plus de 100 langues, gère les images ainsi que le texte, fonctionne plus efficacement et peut être adapté à des domaines d’expertise spécifiques tels que la médecine et la sécurité informatique.

Le chatbot de Google, Bard, est désormais ouvert au public pour une utilisation en anglais dans de nombreuses régions du monde, sans plus de liste d’attente. Et il est plus performant maintenant que lors du lancement privé en mars, propulsé par PaLM 2.

Google construit une IA générative dans la recherche, reconditionnant le matériel avec des paragraphes de textes conçus pour amener les chercheurs à accéder plus rapidement aux informations qu’ils souhaitent. Il inclura également des liens d’achat et des publicités, ce qui pourrait aider à couvrir les dépenses considérables liées à l’exécution de l’IA générative.

Google forme un successeur de PaLM 2 appelé Gémeaux en ce moment, cela devrait être plus apte aux invites et aux réponses multimédias et cela devrait faire progresser ses compétences neurales dans des domaines tels que la mémoire et la planification, a déclaré le directeur général Sundar Pichai.

Gmail, Google Docs, Sheets, Slides et Meet bénéficient d’une IA générative, comme la possibilité de rédiger une description de poste ou de construire un tableau de feuille de calcul pour aider les entreprises à suivre leurs clients.

Le nouvel éditeur magique de Google Photos, qui peut repositionner les sujets, changer de perspective, rendre le ciel bleu et générer de nouveaux éléments dans une scène.

Google offre aux entreprises un accès à de nouveaux outils en ligne d’IA qu’elles peuvent intégrer à leurs propres services, comme la conversion d’invite de texte en image, la reconnaissance vocale ou l’aide à la programmation.

La crainte que Google n’ait pas de douves en matière d’IA – en d’autres termes, que d’autres entreprises puissent reproduire sa puissance d’IA – est basée sur l’idée que tout ce que Google a à offrir est une capacité de traitement d’IA brute. En fait, il intègre l’IA dans un large éventail d’outils existants, et c’est là que la valeur arrive pour convaincre les clients de payer.

Le nouveau matériel de Google

Google reçoit beaucoup de chagrin pour l’annulation de projets tels que Google Reader pour la lecture des abonnements RSS, Google Inbox pour la gestion des e-mails et Google Stadia pour le streaming de jeux vidéo.

Mais il est collé à sa ligne téléphonique Pixel depuis sept ans et ne semble pas susceptible de se retirer de sitôt.

Vous souvenez-vous des phablettes ? Le Pixel Fold de Google a un intérieur de 7,6 pouces lorsqu’il est déplié. Stephen Shankland/Crumpe

Lors de Google I/O, il a proposé un trio de nouveaux produits Pixel convaincants : le Pixel 7A à 499 $, un smartphone économique ; le Pixel Fold à 1 799 $, un smartphone pliable avec des écrans à l’intérieur et à l’extérieur ; et la tablette Pixel, une tablette qui se connecte à une station de charge de haut-parleurs intelligents pour une utilisation pratique dans les cuisines.

Aucun des produits ne semble susceptible de se vendre dans les volumes de succès grand public tels que les téléphones Samsung Galaxy, Amazon Echoes ou Apple AirPods. L’entreprise n’a tout simplement pas le cachet des gadgets, la force de la vente au détail, les relations avec les transporteurs ou d’autres ingrédients nécessaires pour atteindre les grandes ligues.

Mais tous montrent que Google peut concevoir et construire des produits intelligents avec une utilité et une différenciation réelles. Le Pixel 7A, avec un meilleur appareil photo, une charge sans fil et une étanchéité qui manquaient à son prédécesseur, est « le meilleur rapport qualité-prix pour les fans de Pixel en ce moment », conclut ma collègue Lisa Eadicicco. Le Pixel Fold dépasse le Galaxy Z Fold 4 à certains égards, par exemple un écran extérieur plus grand à utiliser lorsqu’il est plié. L’utilité du haut-parleur intelligent de la tablette Pixel la distingue du marché des tablettes Android autrement terne.

Le chef du matériel de Google, Rick Osterloh, s’est vanté lors de Google I/O, « Dans la catégorie des smartphones haut de gamme, Google connaît la croissance la plus rapide [manufacturer] sur nos marchés » Cela fait beaucoup de qualifications, et une croissance rapide est plus facile pour les petits acteurs que pour les puissances en place. Mais la croissance est bonne dans un marché suffisamment difficile pour effrayer les anciennes puissances comme LG.

En ce qui concerne les téléphones, Google est un outsider. En ce qui concerne l’IA, Google a dû apprendre d’OpenAI et de Microsoft que son propre succès n’est pas garanti. Chez Google I/O, nous avons vu les avantages de Google se débarrassant de sa complaisance.