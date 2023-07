Google retient le chatbot AI alors que Meta diffuse des publicités s’opposant à la nouvelle loi canadienne

Les entreprises technologiques continuent de repousser le gouvernement libéral au sujet de sa loi sur les informations en ligne, Google retenant son nouveau chatbot à intelligence artificielle du Canada et Meta diffusant des publicités s’opposant à la loi.

Un porte-parole de Google a déclaré que la société travaillait sur l’incertitude réglementaire au Canada liée à Bard, un outil de conversation en ligne basé sur l’IA considéré comme un concurrent du populaire ChatGPT d’OpenAI.

Bard propose actuellement des liens vers des nouvelles, qui seront assujetties à la réglementation au Canada maintenant que la Loi sur les nouvelles en ligne, anciennement connue sous le nom de projet de loi C-18, est entrée en vigueur.

Afin de se conformer à la loi, Google et Meta ont déclaré qu’ils supprimeraient les liens d’actualités au Canada avant l’entrée en vigueur de la loi d’ici la fin de l’année.

La loi obligera les acteurs mondiaux de la technologie à conclure des accords avec les organes de presse canadiens pour les indemniser pour le contenu partagé ou autrement réutilisé sur leurs plateformes.

La semaine dernière, Google a étendu Bard à l’Union européenne après avoir résolu les problèmes de réglementation.

Le chatbot est disponible dans plus de 200 pays, mais le Canada est exclu aux côtés de pays comme la Russie, la Corée du Nord, la Chine, la Biélorussie, l’Afghanistan et la Syrie.

« Alors que nous continuons à développer Bard de manière responsable, nous élargissons l’accès à davantage de pays et de régions dans plusieurs langues », a déclaré le porte-parole de Google Canada, Shay Purdy, dans un communiqué.

« Nous nous engageons à être de bons partenaires alors que nous traversons l’incertitude réglementaire au Canada, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’apporter prochainement le potentiel de l’IA générative de Bard aux Canadiens.

Pendant ce temps, Meta a lancé une campagne publicitaire sur ses plateformes Facebook et Instagram, critiquant la loi et expliquant sa décision de supprimer les liens d’actualités.

Meta a déclaré avoir lancé la campagne vendredi pour tenir les Canadiens informés des changements apportés à ses services.

Les publicités seront également diffusées à la radio et en numérique, en anglais et en français, au cours des prochaines semaines dans les marchés à travers le Canada, a indiqué la société.

« La loi sur les informations en ligne est basée sur la prémisse erronée selon laquelle les entreprises de médias sociaux bénéficient injustement du contenu d’actualités partagé sur nos plateformes, mais l’inverse est vrai », a déclaré lundi Lisa Laventure, porte-parole de Meta, dans un communiqué.

« Les organes d’information partagent volontairement du contenu sur les réseaux sociaux pour élargir leur audience et améliorer leurs résultats. Malheureusement, la seule façon de nous conformer raisonnablement à cette législation est de mettre fin à la disponibilité des informations pour les Canadiens dans les semaines à venir. »

Meta fait toujours l’objet d’un test qui a débuté en juin pour empêcher certains utilisateurs et éditeurs de visionner ou de partager du contenu d’actualités au Canada.

Les tests touchent jusqu’à 5 % des utilisateurs canadiens. Les stations et publications locales de CTV News se sont tournées vers les médias sociaux ces dernières semaines, affirmant que certains de leurs téléspectateurs et lecteurs ne peuvent pas voir leur contenu sur Facebook et Instagram.

Corus Entertainment, la société mère de Global News, a encouragé des discussions constructives autour de la loi, tout en annonçant qu’elle cesserait de faire de la publicité avec Meta.

« Dans ces circonstances, Corus a décidé de suspendre toute publicité sur nos propres marques et marques de commerce avec Meta, et nous encourageons nos partenaires et clients à faire de même », a déclaré lundi Corus dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

« Nous sommes impatients de trouver et de promouvoir activement des solutions qui reconnaissent la valeur de l’écosystème médiatique canadien, de ses journalistes et des organes de presse.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a déclaré que Google et Meta n’avaient aucune obligation en vertu de la loi, car le processus de réglementation ne faisait que commencer.

« Nous sommes profondément convaincus que les préoccupations de Google et de Facebook peuvent être résolues par le processus réglementaire. Si Facebook croit vraiment que les nouvelles n’ont aucune valeur, ils peuvent le dire à la table des négociations », a déclaré Rodriguez dans un communiqué lundi.

« Les menaces de tirer des nouvelles au lieu de se conformer aux lois de notre pays ne font que souligner le pouvoir que les plateformes détiennent sur les organes de presse, grands et petits. »

Google a déclaré qu’il travaillerait avec le gouvernement tout au long du processus réglementaire, tandis que Meta pense que le processus n’est pas équipé pour apporter des modifications aux parties de la législation avec lesquelles il n’est pas d’accord.

