Google retarde une partie des chèques de bonus des employés

Le PDG de Google, Sundar Pichai, s’exprime lors d’un panel au CEO Summit of the Americas organisé par la Chambre de commerce des États-Unis le 09 juin 2022 à Los Angeles, en Californie.

Google les dirigeants reportent une partie des chèques de prime de fin d’année des employés, selon des documents consultés par CNBC, alors que l’entreprise s’oriente vers un report permanent des paiements.

Au cours des années passées, les employés recevaient l’intégralité de leurs primes en janvier. Cependant, Google versera aux employés à temps plein éligibles 80% de leurs chèques de bonus ce mois-ci et les 20% restants en mars ou avril, selon les documents.

Google a décrit le paiement de janvier comme une “avance” dans la correspondance aux employés. La direction a déclaré qu’il s’agirait d’un changement ponctuel en raison de la “transition” de son système d’évaluation des employés et de la modification du calendrier des futures primes.

“Après 2023, les bonus complets seront payés en mars”, a indiqué la société dans le mémo.

Suite à la publication de cette histoire, un porte-parole de Google a déclaré à CNBC dans un e-mail : “Cette avance de bonus unique de 80 % a été largement communiquée aux employés en mai 2022 et dans les communications ultérieures depuis, dans le cadre de la transition vers notre nouveau calendrier de gestion des performances. “

Le retard de paiement intervient alors que le PDG de Google, Sundar Pichai, cherche à réduire les coûts tout en évitant les licenciements massifs. Contrairement aux grands pairs technologiques Méta , Microsoft et Amazone , Google parent Alphabet a jusqu’à présent évité d’importantes suppressions d’emplois et s’est plutôt concentré sur l’élimination des produits et des groupes à la traîne. La semaine dernière, l’unité Verily des sciences de la santé d’Alphabet a annoncé qu’elle réduirait ses effectifs de 15 %, ce qui représente environ 240 emplois perdus, et l’entreprise a également réduit le personnel de son unité de robotique Intrinsic.

Dans la dernière partie de 2022, Alphabet annulé la prochaine génération de son ordinateur portable Google Pixelbook, financement réduit à son incubateur interne Area 120 et a déclaré qu’il fermerait son service de jeu numérique Stadia. Pichai a déclaré en septembre qu’il souhaitait rendre l’entreprise 20 % plus efficace.

Pendant ce temps, Google a remanié son système d’évaluation des performances. La société a récemment publié de nouveaux détails, montrant qu’un plus grand nombre d’employés tomberont plus facilement dans les catégories les moins bien notées, a rapporté CNBC le mois dernier. Les employés ont déclaré qu’ils craignaient que cela ne soit utilisé comme un moyen de réduire les effectifs sans procéder à des licenciements.