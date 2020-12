OAKLAND, Californie – Alors que la pandémie bat toujours son plein et que les premières doses d’un vaccin contre le coronavirus commencent à peine à être expédiées aux États-Unis, Google a repoussé de quelques mois le retour prévu au bureau, jusqu’en septembre 2021. Mais alors même qu’il prolonge la période de travail à distance pour la plupart de son personnel, Google présente une série de modifications proposées qui pourraient modifier considérablement le fonctionnement de ses employés et du personnel d’autres entreprises technologiques. Dans un e-mail adressé au personnel dimanche soir, Sundar Pichai, directeur général de la société mère de Google, Alphabet, a déclaré que la société testait l’idée d’une «semaine de travail flexible» une fois qu’il est possible de retourner au bureau en toute sécurité. Dans le cadre du plan pilote, les employés devraient travailler au moins trois jours par semaine au bureau pendant des «jours de collaboration» tout en travaillant à domicile les autres jours. «Nous testons l’hypothèse selon laquelle un modèle de travail flexible conduira à une plus grande productivité, collaboration et bien-être», a écrit M. Pichai dans un courriel obtenu par le New York Times. «Aucune entreprise à notre échelle n’a jamais créé un modèle de main-d’œuvre entièrement hybride – bien que quelques-unes commencent à le tester – il sera donc intéressant d’essayer.

Une chose non mentionnée dans le courrier électronique de M. Pichai est de savoir si l’entreprise exigera des employés qu’ils prennent le vaccin contre le coronavirus avant de retourner au bureau. Google a déclaré qu’il recommande aux employés de se procurer le vaccin lorsque leur fournisseur de soins de santé ou l’autorité de santé publique locale leur a dit qu’il était disponible pour eux, a déclaré Gina Scigliano, porte-parole de Google. Google a déclaré qu’il recherchait des opportunités entre le milieu et la fin de 2021 pour aider à mettre les vaccins Covid-19 à la disposition de ses travailleurs, mais seulement après que des personnes à haut risque et hautement prioritaires dans le monde aient reçu les vaccins. Le calendrier du plan de Google pour déployer les horaires de travail flexibles est toujours en suspens, en raison de l’état différent du coronavirus dans différents pays. Et les nouveaux horaires peuvent ne pas s’appliquer à certains employés de Google, tels que les employés qui passent beaucoup de temps avec des clients ou des employés dans ses centres de données ou laboratoires. En mars, Google a été l’une des premières entreprises à dire aux employés de commencer à travailler à domicile avant que d’autres entreprises ne comprennent les risques de travailler ensemble dans des bureaux fermés. Il a retardé à plusieurs reprises le moment où il s’attend à ce que les employés reviennent au bureau de janvier 2021 à juillet et maintenant, septembre. Après une si longue période de travail à distance, les entreprises se demandent comment réintégrer au mieux les travailleurs dans les bureaux. Le mois dernier, ViacomCBS dit aux employés qu’il attend de la plupart de ses employés qu’ils partagent leur temps entre le travail à domicile et dans ses bureaux. Ce faisant, la société a déclaré qu’un modèle hybride permettrait plus de flexibilité aux employés, tout en réduisant ses besoins immobiliers et en réduisant les coûts.