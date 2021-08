Google reporte le retour au travail jusqu’en octobre, exigera des vaccinations

« Nous sommes ravis d’avoir commencé à rouvrir nos campus et encourageons les Googleurs qui se sentent en sécurité à visiter des sites déjà ouverts à continuer de le faire », a déclaré Pichai dans son e-mail. « Dans le même temps, nous reconnaissons que de nombreux Googleurs constatent des pics dans leurs communautés causés par la variante Delta et sont préoccupés par le retour au bureau. »

Les cas de Covid ont augmenté dans les 50 États alors que la variante delta la plus contagieuse s’est propagée, en particulier parmi les communautés non vaccinées. Plus tôt ce mois-ci, Apple a reporté ses plans de retour au travail jusqu’en octobre, et l’État de Californie a annoncé cette semaine que tous les employés de l’État seraient tenus de présenter une preuve de vaccination d’ici le 2 août. Le président Joe Biden devrait faire une déclaration similaire. annonce pour les travailleurs fédéraux dans un discours jeudi.

Malgré le revers, Pichai a sonné un ton optimiste dans sa note. « Voir des Googleurs ensemble dans les bureaux ces dernières semaines m’a rempli d’optimisme, et j’attends avec impatience des jours meilleurs à venir », a-t-il ajouté. « J’espère que ces étapes donneront à chacun une plus grande tranquillité d’esprit lors de la réouverture des bureaux. »