Google répond aux réclamations en justice antitrust

Hier, la nouvelle a annoncé qu’un procès antitrust multi-états était entrant, visant directement Google et Google Play. Comme nous l’avons maintenant appris, le procès comprend 36 États et le district de Columbia. Il se concentre sur la concurrence de Google Play et sur l’idée que Google ne permet pas aux applications comme le Galaxy Store de gagner du terrain parmi les utilisateurs d’Android.

Plus précisément, la plainte déposée allègue que Google contrôle une part écrasante du marché des applications Android (90 %), aucun autre magasin d’applications Android ne contrôlant plus de 5 % des parts. Cela a été rendu possible par diverses actions prétendument commises par Google, telles que ne pas autoriser d’autres magasins d’applications à acheter de la publicité sur le moteur de recherche Google et YouTube. Il est également noté que Google a offert à Samsung une somme d’argent initiale et une partie des revenus générés par Google Play si le plus grand fabricant de téléphones Android cessait de rechercher des accords exclusifs pour distribuer des applications telles que Fortnite.

Pour vous assurer de savoir ce que prétend le procès, il est également allégué que Google a payé les développeurs d’applications pour les empêcher de supprimer des applications du Play Store, que Google a fait des déclarations fausses et trompeuses sur la sécurité des applications téléchargées en dehors du Play Store, et que Google créé divers obstacles techniques pour rendre plus difficile pour les utilisateurs de charger des applications Android.

Comme vous pouvez le voir, le procès couvre un large éventail de choses. Maintenant, Google lance sa défense, en publiant un grand article de blog qui explique comment il voit le procès. En résumé, il semble que Google compare ce procès à celui lancé par Epic Games (créateur de Fortnite) il y a quelque temps.

Nous avons construit Android pour créer plus de choix dans la technologie mobile. Aujourd’hui, n’importe qui, y compris nos concurrents, peut personnaliser et créer des appareils avec le système d’exploitation Android, gratuitement. Nous avons également créé une boutique d’applications, Google Play, qui aide les utilisateurs à télécharger des applications sur leurs appareils. Si vous ne trouvez pas l’application que vous recherchez sur Google Play, vous pouvez choisir de la télécharger depuis une boutique d’applications concurrente ou directement depuis le site Web d’un développeur. Nous n’imposons pas les mêmes restrictions que les autres systèmes d’exploitation mobiles. Il est donc étrange qu’un groupe de procureurs généraux des États ait choisi de porter plainte contre un système qui offre plus d’ouverture et de choix que d’autres. Cette plainte imite une action en justice tout aussi infondée déposée par le grand développeur d’applications Epic Games, qui a profité de l’ouverture d’Android en distribuant son application Fortnite en dehors de Google Play.

Google inclut un tas d’images et de GIF sophistiqués qui montrent l’ouverture d’Android et comment les utilisateurs peuvent obtenir des applications Android de pratiquement n’importe où. Si vous aimez ce genre de chose, je vous recommande de le lire. Cependant, si vous voulez une réponse plus facile à digérer de Google, l’extrait ci-dessous le résume assez bien.

Nous comprenons qu’un examen minutieux est approprié et nous nous engageons à collaborer avec les organismes de réglementation. Mais Android et Google Play offrent une ouverture et un choix que les autres plates-formes n’offrent tout simplement pas. Ce procès ne vise pas à aider le petit gars ou à protéger les consommateurs. Il s’agit de stimuler une poignée de grands développeurs d’applications qui souhaitent profiter des avantages de Google Play sans payer pour cela. Cela risque d’augmenter les coûts pour les petits développeurs, d’entraver leur capacité à innover et à rivaliser, et de rendre les applications de l’écosystème Android moins sécurisées pour les consommateurs.

Il est possible de penser que Google fait des choses potentiellement sales pour rester au top, tout en comprenant qu’Android continue d’être une plate-forme ouverte où d’autres peuvent publier et distribuer des applications sans avoir besoin de passer par Google Play ? Je dis oui. »

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que cette chose avance.

// Google