Google renforce votre sécurité avec les fonctionnalités de suppression rapide et de changement de mot de passe

La conférence des développeurs Google I / O 2021 a commencé hier et la société Mountain View a annoncé de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour ses produits, ainsi que la première version bêta d’Android 12. Elle a également révélé d’autres moyens de protéger le contenu et les données des utilisateurs des services Google, notamment plus de contrôles sur la confidentialité et un moyen rapide de corriger les mots de passe compromis.

Une nouvelle fonctionnalité appelée Suppression rapide effacera tout de votre historique de recherche au cours des 15 dernières minutes. En outre, les utilisateurs de Google Photos pourront créer un dossier protégé par mot de passe dans lequel seul le propriétaire de l’appareil pourra ouvrir – les images n’apparaîtront pas dans la grille ou dans les albums partagés.

Un autre changement est le rappel de l’historique des positions: lorsque vous prévisualisez votre chronologie dans l’application Cartes, une notification apparaîtra, vous rappelant si le suivi est activé.

Google dispose d’un outil vous indiquant si certains de vos mots de passe ont été compromis, mais les modifier n’est pas toujours simple: il faut ouvrir le site Web, trouver les paramètres du compte, utiliser les informations d’identification exposées pour se connecter, puis changer le mot de passe. C’est beaucoup de travail lorsqu’un mot de passe divulgué est utilisé sur plusieurs plates-formes, mais Google propose désormais une solution rapide.

Chrome affichera un bouton «Modifier le mot de passe» de l’Assistant et le fera à votre place – le service créera un pass unique, puis le stockera automatiquement dans la base de données. Cependant, il doit être activé pour chaque site Web et chaque pays individuellement. Dans un premier temps, il ne prendra en charge que certaines plates-formes aux États-Unis et s’étendra à l’étranger «dans les mois à venir».

