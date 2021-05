Google rendra l’appareil photo de Pixel plus inclusif avec une précision améliorée des tons de peau plus foncés

Au cours de la diffusion en direct de Google I / O Keynote d’aujourd’hui, la société a annoncé certains des changements à venir dans Google Maps, Google Photos et Wear OS. Dans le département de l’appareil photo, Google a annoncé qu’il travaillait à améliorer ses appareils photo Pixel pour qu’ils incluent plus les couleurs de peau plus foncées en les rendant plus précises et en améliorant l’exposition.

Pour les gens de couleur, la photographie ne nous a pas toujours vu comme nous voulons être vus, même sur certains de nos propres produits Google. Pour rendre la photographie sur smartphone vraiment accessible à tous, nous avons travaillé avec un groupe d’experts du secteur pour créer un appareil photo plus précis et inclusif. » Sameer Samat, vice-président d’Android et de Google Play

La présentation de Google a expliqué qu’il avait travaillé avec «des créateurs d’images experts qui ont pris des milliers d’images pour diversifier» les ensembles de données de Google. Il travaille également à améliorer sa précision pour la balance des blancs automatique et les algorithmes d’exposition automatique. Le but, comme le dit la photographe et réalisatrice Micaiah Carter, est de créer «presque comme un guide pour capturer le teint». Cela signifie être capable de réduire la lumière parasite et de faire ressortir des tons bruns plus naturels, évitant ainsi un éclaircissement excessif et une désaturation des tons de peau plus foncés.

Google travaille également sur son algorithme pour mieux capturer les cheveux bouclés et ondulés avec plus de précision. Cela signifie que les appareils photo seront mieux équipés pour séparer les cheveux de toute personne sur une photo de leur arrière-plan dans une photo de portrait.

Google indique que ces nouveaux changements, ainsi que d’autres qui n’ont pas été montrés à Google I / O, arriveront sur les smartphones Pixel à l’automne. En outre, Google souhaite partager ses conclusions sur l’ensemble des écosystèmes Android afin que davantage d’OEM puissent mieux représenter les personnes de tous les tons de peau.

La source