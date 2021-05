Google rend triste l’admission d’une tablette Android

Les tablettes Android ne sont toujours pas vraiment populaires, peu d’entreprises qui vous intéressent les fabriquent et elles sont terribles en tant qu’appareils de productivité. Par exemple, les tablettes Android ne font presque rien parce que la plate-forme ne leur en a pas donné l’occasion. Mais un domaine dans lequel ils peuvent briller est celui du divertissement. Ce sont de grands écrans stupides qui peuvent afficher du contenu, vous permettre de jouer à des jeux et peut-être même de lire un livre.

Aujourd’hui, Google martèle toute cette maison avec un annonce pour le nouvel espace de divertissement pour tablettes Android. L’espace de divertissement est un «guichet unique et personnalisé pour tous vos films, émissions, vidéos, jeux et livres préférés», nous dit-on.

Si la tablette que vous possédez obtient cet espace de divertissement, vous pourrez configurer des profils pour chaque utilisateur de votre maison et vous connecter avec tous vos comptes de streaming pour obtenir cette expérience de contenu super personnalisée. Plutôt que de sauter entre les applications, ce espace vous apporte tout cela à partir de plusieurs sources, un peu comme la nouvelle application Google TV, uniquement étendue avec des jeux et des livres. Tout est séparé en 3 onglets: Regarder, Jeux et Lire. Ce sont tous explicites, j’espère.

L’espace de divertissement commencera à être déployé ce mois-ci sur Walmart’s onn. tablettes avant de frapper Lenovo, Sharp et d’autres appareils plus tard cette année. Vous remarquerez que Samsung n’est pas mentionné et ce n’est probablement pas un bon signe pour l’espace de divertissement.