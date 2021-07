Google remporte la bataille du RCS

Google l’a fait. Cela a peut-être pris plus d’années qu’aucun d’entre nous ne l’avait prévu, mais nous y sommes. Google a remporté la bataille du RCS aux États-Unis. Les trois grands opérateurs américains ont maintenant annoncé qu’ils préchargeront Google Messages sur leurs téléphones Android et utiliseront le RCS de Google.

Verizon a rejoint AT&T et T-Mobile ce matin, en disant qu’eux aussi feront de Google Messages la valeur par défaut sur leurs téléphones Android. Cependant, contrairement à ces deux autres, Verizon ne commencera ce changement que l’année prochaine (2022). Cela signifie que nous aurons plusieurs versions de téléphones au cours des deux prochains trimestres qui n’auront pas Google Messages et n’auront pas la compatibilité RCS inter-opérateurs qu’il apporte.

Une fois 2022 arrivé, les clients de Verizon pourront profiter des avantages du RCS, comme envoyer et recevoir des photos et des vidéos de haute qualité, discuter via WiFi, voir les reçus de lecture ou lorsque quelqu’un tape, des discussions de groupe plus grandes et meilleures et des messages cryptés dans des discussions en tête-à-tête.

Verizon prévoit également d’apporter un accès RCS complet aux utilisateurs de leur mauvaise application Message+. J’imagine que suffisamment de gens utilisent cette application pour qu’ils ne puissent pas simplement passer à autre chose et s’en débarrasser. Mauvaise interface utilisateur !

Bien sûr, si vous ne voulez pas attendre que Verizon ajoute Google Messages à votre téléphone ou si vous ne voulez pas acheter un nouveau téléphone pour l’obtenir, vous pouvez toujours installer Google Messages aujourd’hui. RCS fonctionne déjà parce que Google a bousculé les opérateurs pour l’activer partout sans leur aide en 2019.

Bon travail, tout le monde.