Google a déclaré lundi qu’il n’avait pas utilisé ses accords de plusieurs milliards de dollars avec d’autres grandes entreprises technologiques pour protéger sa position de moteur de recherche en ligne dominant, dans la première réfutation formelle de l’entreprise aux accusations du ministère de la Justice selon lesquelles ces accords violaient les lois antitrust.

Le dépôt, un document de 42 pages, est un refus paragraphe par paragraphe – et parfois phrase par phrase – des allégations formulées par le gouvernement et un groupe d’États qui se sont joints à son action en justice. Dans le dossier, Google affirme avoir «développé, continuellement innové et promu» son produit de recherche dans le cadre de sa mission «d’organiser l’information mondiale et de la rendre universellement accessible et utile».

« Les gens utilisent la recherche Google parce qu’ils le souhaitent, non parce qu’ils y sont contraints ou parce qu’ils ne peuvent pas facilement trouver d’autres moyens de rechercher des informations sur Internet », a déclaré la société.

Le dépôt est le plus important de Google à ce jour dans sa bataille antitrust avec le ministère de la Justice, mais il sera loin d’être le dernier. Le juge saisi de l’affaire, Amit Mehta, a déclaré la semaine dernière que le procès ne commencerait qu’en 2023.