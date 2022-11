Google règle les frais de la FTC concernant les approbations “trompeuses” du Pixel 4

Google et iHeartMedia, une société de radio et de podcasting, lundi a accepté de payer 9,4 millions de dollars pour régler les charges de la Federal Trade Commission et de sept États qu’ils étaient à l’origine de publicités trompeuses pour le Pixel 4.

Les accusations indiquent que près de 29 000 “approbations trompeuses” par des personnalités de la radio ont indûment promu leur expérience avec le Pixel 4 tout au long de 2019 et 2020, disant parfois qu’ils ont utilisé le Pixel 4 alors qu’ils n’avaient apparemment pas reçu le téléphone.

“Il est de bon sens que les gens accordent plus d’importance aux expériences de première main. Les consommateurs s’attendent à ce que les publicités à la radio soient véridiques et transparentes sur les produits, et non trompeuses avec de fausses mentions”, a déclaré la procureure générale du Massachusetts, Maura Healey, dans un communiqué.

Le porte-parole de Google, José Castañeda, a déclaré que Google était heureux d’avoir résolu le problème. “Nous prenons au sérieux le respect des lois sur la publicité et avons mis en place des processus conçus pour garantir que nous respectons les réglementations et les normes de l’industrie en vigueur”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

iHeartMedia a refusé de commenter.

Les smartphones Pixel de Google concurrencent principalement les iPhones d’Apple et la gamme Galaxy de Samsung. Cette année Pixel 7 a reçu des éloges de la critique, notamment pour son performances élevées de la caméra.

Les fabricants de téléphones ont du mal à persuader les clients de changer de marque de téléphone, en particulier vers des produits relativement inconnus comme la gamme Pixel de Google. Les mentions de célébrités sont un moyen séculaire de signaler la valeur d’un produit, mais cela peut se retourner contre vous si des célébrités utilisent réellement un produit concurrent. Actrice Gal Gadot a tweeté son amour du Huawei Mate 10 Pro téléphone en utilisant l’application Twitter pour iPhone en 2018.

Un tel faux pas peut être visible car Twitter identifie l’appareil utilisé pour envoyer un tweet. Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré plus tôt en novembre que Twitter cessera d’inclure ces informations.

La FTC a déclaré que Google avait donné à iHeartMedia et à 11 autres réseaux de radio sur 10 grands marchés un script avec des lignes indiquant : “C’est mon appareil photo préféré, surtout en basse lumière, grâce au mode Night Sight” et “C’est aussi formidable pour m’aider à obtenir choses faites, grâce au nouvel assistant Google activé par la voix qui peut gérer plusieurs tâches à la fois.”