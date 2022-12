Google règle des poursuites à Washington DC, Indiana totalisant 29,5 millions de dollars

Google a réglé deux poursuites en matière de confidentialité, un apporté par Washington DC et l’autre par Indiana, pour 9,5 millions de dollars et 20 millions de dollars, respectivement, sur ses pratiques de localisation, selon les rapports d’Engadget et de l’Associated Press vendredi. Le géant de la recherche a accepté de faciliter la désactivation du suivi de localisation.

Les costumes, déposé par les procureurs généraux des États en janvier, a allégué que Google rendait “presque impossible” la désactivation complète du suivi de la localisation. Le procureur général de DC, Karl Racine, a déclaré que Google avait violé la loi sur les procédures de protection des consommateurs en continuant à suivre les données des utilisateurs afin de pouvoir continuer à gagner de l’argent avec les utilisateurs. Tandis que Google a accepté de verser 391,5 millions de dollars à une coalition d’États en novembre, l’Indiana a bifurqué et a lancé son propre procès séparé. Cette la scission a permis à l’Indiana d’obtenir le double de l’argentselon un communiqué de presse du bureau du procureur général de l’Indiana.

“Ces données peuvent être utilisées pour déduire des détails personnels tels que l’affiliation politique ou religieuse, le revenu, l’état de santé ou la participation à des groupes de soutien – ainsi que des événements majeurs de la vie tels que le mariage et la naissance d’enfants”, selon le bureau du procureur général de l’Indiana. .

Tandis que Racine tweeté à propos du règlementson bureau n’a pas publié de communiqué de presse.

Google et le bureau du procureur général de DC n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’année a été chère pour Google car il a dû régler une multitude de poursuites intentées par le gouvernement. De Amende de 365 millions de dollars en Russie à un Amende de 157 millions de dollars en France, Google n’est pas à l’abri de l’examen minutieux du gouvernement. La portée des amendes varie, le procès en France se concentrant sur le suivi des utilisateurs, tandis que le procès en Russie a sonné Google pour ne pas avoir supprimé le contenu interdit autour de la guerre en Ukraine.

En Inde, Google, qui possède également le système d’exploitation mobile Android, a été frappé d’une amende de 113 millions de dollars par la Commission de la concurrence du pays pour favoriser ses propres applications sur Android. Compte tenu de la portée de Google en tant que fabricant du moteur de recherche, du navigateur Web et du système d’exploitation de téléphone mobile les plus populaires au monde, il restera une cible importante pour les régulateurs.

Google a accepté de maintenir une page Web où il détaillera ses politiques et pratiques de suivi de localisation et montrera aux gens comment leurs données de localisation seront utilisées. L’entreprise ne peut pas non plus partager l’emplacement précis d’une personne avec des annonceurs tiers sans le consentement explicite de la personne et doit supprimer ces données dans les 30 jours.