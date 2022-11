Google règle avec 40 États les pratiques de localisation

Commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis | Document | via Reuters

Google a accepté un règlement de 391,5 millions de dollars avec 40 États concernant son utilisation du suivi de localisation, la procureure générale de l’Oregon, Ellen Rosenblum annoncé lundi.

Même lorsque les utilisateurs pensaient avoir désactivé le suivi de la localisation dans les paramètres de leur compte, Google a continué à collecter des informations sur leur localisation, a déclaré le bureau AG de l’Oregon. Le règlement oblige Google à être plus transparent avec les utilisateurs et à fournir des informations plus claires sur le suivi de la localisation à partir de 2023.

Rosenblum a dirigé le règlement avec le procureur général du Nebraska, Doug Peterson. Il s’agit du plus grand règlement sur la protection de la vie privée des consommateurs jamais mené par un groupe de procureurs généraux, selon le communiqué.

“Conformément aux améliorations que nous avons apportées ces dernières années, nous avons réglé cette enquête qui était basée sur des politiques de produits obsolètes que nous avons modifiées il y a des années”, a déclaré le porte-parole de Google, José Castañeda, dans un communiqué.

UN Rapport 2018 de l’Associated Press révélé la base de l’enquête.

“Pendant des années, Google a donné la priorité au profit plutôt qu’à la vie privée de ses utilisateurs”, a déclaré Rosenblum dans le communiqué. “Ils ont été astucieux et trompeurs. Les consommateurs pensaient qu’ils avaient désactivé leurs fonctionnalités de suivi de localisation sur Google, mais l’entreprise a continué à enregistrer secrètement leurs mouvements et à utiliser ces informations pour les annonceurs.”

Google a réglé un procès similaire avec l’Arizona pour 85 millions de dollars le mois dernier, et la société fait face à des poursuites supplémentaires pour le suivi de la localisation à Washington, DC, dans l’Indiana, au Texas et dans l’État de Washington. Les quatre AG allèguent que Google utilisait les données de localisation pour son activité publicitaire. Les poursuites demandent au tribunal d’exiger de Google qu’il décharge tous les algorithmes créés avec les gains prétendument mal acquis, ainsi que les bénéfices monétaires.

