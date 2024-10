Google redessine la page d’achat avec un défilement infini et une vidéo – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Google d’Alphabet Inc. a repensé son site Web d’achats pour mieux faire correspondre les consommateurs avec les vitrines des commerçants, cherchant à distinguer la plateforme des sites de commerce électronique tels qu’Amazon.com Inc.

L’expérience d’achat mise à jour s’articule en grande partie autour de flux déroulants semblables à une application de médias sociaux. Une nouvelle page d’accueil affichera un flux personnalisé de produits, de critiques et de courts métrages vidéo à lecture automatique provenant de YouTube de Google. Une page Offres hébergera un flux similaire d’articles à prix réduit.

Les recherches sur Google Shopping renverront des présentations générées par l’intelligence artificielle expliquant les facteurs importants à prendre en compte pour des marchandises spécifiques, comme le type de matériau d’une veste destinée à un climat humide. Les fonctionnalités seront initialement disponibles aux États-Unis.

Cette refonte est la dernière initiative de l’entreprise visant à maintenir les utilisateurs sur la plate-forme de Google plus longtemps lorsqu’ils recherchent des recettes ou des vols, plutôt que de les rediriger immédiatement vers des sites Web externes. En mai, la société a introduit les aperçus IA, qui résument le contenu des résultats de recherche, une fonctionnalité qui, selon certains critiques, pourrait réduire les clics vers les sites Web qui génèrent des revenus publicitaires grâce aux visites.

Les actions d’Alphabet ont augmenté de moins de 1% à 165,79 dollars à 11h45 mardi à New York. Le titre avait bondi de 18 % cette année jusqu’à la clôture de lundi.

Contrairement aux marchés numériques des autres géants de la technologie Amazon et Alibaba Group Holding Ltd., Google Shopping ne vend ni n’expédie de produits ; il montre simplement aux clients où ils peuvent acheter des articles.

« Nous nous voyons jouer un rôle différent » de celui d’Amazon, a déclaré Maria Renz, vice-présidente et directrice générale du commerce de Google, dans une interview préalable à l’annonce. « Google a toujours eu pour objectif de promouvoir un écosystème sain. »

Les acheteurs peuvent effectuer des recherches approfondies sur un achat potentiel sans jamais quitter la variété de sites Web de Google : qu’il s’agisse de consulter des articles suggérés sur Google Shopping, de regarder des vidéos d’évaluation de produits sur YouTube ou de localiser des vendeurs physiques sur Google Maps.

Mais la gamme de produits fortement intégrés de l’entreprise pourrait être menacée. Après qu’une décision antitrust historique a révélé que Google monopolisait illégalement le marché de la recherche, le ministère américain de la Justice envisage de demander une scission qui pourrait entraîner la perte d’une grande partie du portefeuille de l’entreprise, notamment le navigateur Internet Chrome et le système d’exploitation Android.

Google n’a pas envisagé de contester directement les vitrines de commerce électronique en gérant le paiement et l’expédition au sein de Google Shopping, ont déclaré les dirigeants.

« Comme nous n’avons pas de stock, nous n’acceptons pas de paiement, nous n’expédions rien – nous n’essayons pas non plus de maximiser les profits par produit », Sean Scott, vice-président et directeur général des achats des consommateurs. chez Google, a déclaré dans une interview. Scott appelle cela un « avantage unique ».

Concernant la possibilité de payer sur Google Shopping, « je ne dirais jamais jamais », a déclaré Scott. « Nous essayons simplement d’aider à connecter les consommateurs avec les commerçants. »

