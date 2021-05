Google reconnaît « Pixel Buds A-Series »

METTRE À JOUR : Le compte Twitter officiel d’Android vient de tweeter qu’ils sont officiels et «sont arrivés». Cependant, ils l’ont supprimé assez rapidement, donc nous ne sommes encore que de retour pour attendre de vraies informations sur la version. Plus ici.

En dehors d’une erreur précoce dans les e-mails, Google a fait un travail remarquable pour garder sa prochaine paire de Pixel Buds secrète. Nous pensons que la prochaine paire sera appelée Pixel Buds A, mais Google n’a vraiment reconnu le nom nulle part. Eh bien, aujourd’hui, ils peuvent avoir.

Selon une annonce (ci-dessous) qui est apparue pour le Google Store en Allemagne, nous pouvons voir qu’il existe une liste pour un « Nouveau: Pixel Buds A-Series ». L’annonce a été repérée par Blog Cashys. Nous avons passé beaucoup trop de temps cet après-midi à essayer de reproduire la liste et nous avons échoué, nous devrons donc nous croire sur parole.

Le reste de l’annonce ne dit pas grand-chose d’autre que de dire aux gens qu’ils peuvent s’inscrire pour se tenir informés. Le fait de cliquer sur le lien fourni ne vous a apparemment pas non plus dirigé vers la page Pixel Buds A-Series, probablement parce qu’elle n’est pas encore en ligne.

Pour récapituler, nous pensons que les Pixel Buds A-Series seront une paire de Pixel Buds plus abordables, disponibles en vert et blanc, et pourraient ne pas avoir la meilleure caractéristique des Buds ordinaires.

Google I / O doit être la version pour ceux-ci, non?