Google d’Alphabet a obtenu jeudi l’approbation antitrust de l’UE pour son offre de 2,1 milliards de dollars sur Fitbit après avoir accepté des restrictions sur la manière dont il utilisera les données relatives à la santé des clients. L’accord avait suscité des critiques de la part des défenseurs de la protection de la vie privée des deux côtés de l’Atlantique, des organisations de consommateurs et des concurrents de Google concernant le pouvoir de marché de l’entreprise et l’utilisation des données de santé des personnes dans la publicité ciblée.

Fitbit, autrefois leader sur le marché des appareils portables, a perdu des parts de marché au profit d’Apple, Xiaomi, Samsung et Huawei ces dernières années. La Commission européenne a déclaré qu’elle avait conclu des concessions avec Google, valables 10 ans avec la possibilité d’une autre prolongation de 10 ans, répondant aux problèmes de concurrence, confirmant un article de Reuters en octobre.

Google stockera les données utilisateur Fitbit séparément des données Google utilisées à des fins publicitaires et n’utilisera pas les données de Fitbit et d’autres appareils portables pour Google Ads. Les utilisateurs peuvent décider de stocker leurs données de santé dans leur compte Google ou Fitbit. Le géant de la technologie maintiendra l’accès aux données de santé et de forme physique des utilisateurs aux applications logicielles via le logiciel Fitbit Web API, sans frais d’accès et sous réserve du consentement de l’utilisateur.

Il continuera à fournir une licence logicielle API gratuite pour les fonctionnalités de base aux fabricants d’appareils Android, permettant à leurs gadgets de fonctionner avec les smartphones Android. Google a déclaré: « Nous pensons que cet accord stimulera l’innovation dans les appareils portables et nous permettra de créer des produits qui aident les gens à mener une vie plus saine. »