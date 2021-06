Google réaffecte la direction de la diversité après la réapparition d’un article de blog antisémite

Google a réaffecté le chef de la diversité mondiale, Kamau Bobb, après avoir jugé ses commentaires antérieurs antisémites.

Bobb, responsable mondial de la stratégie et de la recherche en matière de diversité chez Google, occupe le poste dans l’entreprise depuis près de trois ans, selon son profil LinkedIn.

La balise libre de Washington a récemment fait surface en 2007 un article de blog de Bobb sur Israël dans lequel il écrivait que le peuple juif avait une « insensibilité » à la souffrance et déclarait : « Si j’étais juif, je serais préoccupé par mon appétit insatiable pour la guerre et le meurtre pour me défendre ». Il a également imaginé s’il était juif, en écrivant : « Je ne sais pas comment je réconcilierais cette identité avec le comportement des extrémistes juifs fondamentalistes ou d’Israël en tant que nation. Le message a depuis été supprimé, mais est dupliqué ici.

Un porte-parole de Google a déclaré à CNBC que Bobb s’était excusé pour ses propos et ne ferait plus partie de l’équipe de diversité à l’avenir. Il travaillera dans l’enseignement STEM de l’entreprise.

« Nous condamnons sans équivoque les écrits passés d’un membre de notre équipe de diversité qui offensent et blessent profondément les membres de notre communauté juive et de notre communauté LGBTQ+ », a déclaré la société dans un communiqué. « Cela arrive à un moment où nous assistons à une augmentation alarmante des attaques antisémites », a ajouté le porte-parole de Google. « L’antisémitisme est un vil préjugé qui a donné lieu à des actes insondables. Il n’a pas sa place dans la société et nous sommes aux côtés de notre communauté juive pour le condamner. »

Bobb n’a pas immédiatement renvoyé les demandes de commentaires.

Cette décision intervient alors que l’entreprise est critiquée pour son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion et de ceux qui la dirigent. Il s’agit également d’entreprises technologiques grappin avec la façon de gérer les commentaires faits par les employés au cours des années précédant leur emploi – en particulier pour des entreprises comme Google, qui a longtemps vanté un dialogue ouvert avec les employés.

Cependant, des employés juifs de Google se sont plaints de la gestion par l’entreprise des discussions internes, alléguant qu’elle n’applique pas les politiques de manière uniforme.

Le groupe de ressources des employés juifs de Google récemment appelé à l’entreprise d’augmenter son soutien aux Palestiniens au milieu de la campagne de bombardements meurtriers d’Israël à Gaza, affirmant que « l’antisionisme n’est pas de l’antisémitisme et cette confusion nuit à la poursuite de la justice pour les Palestiniens et les Juifs en limitant la liberté d’expression et en détournant l’attention des actes réels d’antisémitisme . »

