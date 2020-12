Google a partagé sa liste « Year in Search 2020 » qui comprend les requêtes les plus tendances de cette année. La société a divisé la liste en plusieurs sections telles que les requêtes de recherche globales en Inde, les films, les événements d’actualité, les personnalités, les séries télévisées, etc. Bien que cette année ait été (et soit toujours) en proie à COVID-19[feminine, il semble que les Indiens attendaient plus avec impatience la Premier League indienne qui s’est déroulée entre septembre et novembre. Les trois principales requêtes dans le pays cette année incluent la Premier League indienne, le coronavirus, les résultats des élections américaines. Notamment, IPL était la cinquième requête la plus recherchée dans le monde en 2020, a révélé la liste Google Year in Search 2020.

L’année en recherche 2020 de Google a également une section « À proximité » qui comprend les requêtes les plus recherchées autour de ma position. Ma section «près de moi» montre que la quatrième requête la plus recherchée était «Magasins d’alcools à proximité». Les films les plus recherchés en Inde cette année étaient Dil Bechara, Soorarai Pottru, Tanhaji, Shakuntala Devi et Gunjan Saxena. En termes de personnalités, le nouveau président américain Joe Biden, le journaliste indien Arnab Goswami et la chanteuse Kanika Kapoor ont dominé la section. Parmi les autres personnalités internationales à la mode sur Google en Inde, citons le leader nord-coréen Kim Jong-Un, le joueur de cricket afghan Rashid Khan et le vice-président élu américain Kamala Harris. En ce qui concerne les émissions de télévision (principalement des séries Web), le drame policier espagnol Money Heist (Netflix) arrive en tête de liste, suivi par des titres indiens dont Scam 1992: The Harshad Mehta Story sur Sony LIV et Mirzapur 2 sur Amazon Prime Video.

Outre les requêtes liées aux films et aux émissions de télévision, Google a également partagé une liste de la plupart des tendances en matière de « comment faire » et de « qu’est-ce que » en Inde au cours de l’année en recherche 2020. Ces requêtes sont principalement motivées par l’expérience des utilisateurs pendant le verrouillage de pointe période en Inde (mars à juin) où plusieurs produits étaient inaccessibles. Dans la section « Comment faire », les requêtes les plus recherchées dans la recherche Google incluent Comment faire du paneer, Comment augmenter l’immunité et Comment faire du café dalgona. De même, la section «qu’est-ce que c’est» inclut des requêtes comme Qu’est-ce que coronavirus , Qu’est-ce que le binod et Qu’est-ce que la thérapie plasmatique.

À l’échelle mondiale, les requêtes les plus populaires cette année incluent Coronavirus , Résultats des élections, Kobe Bryant, Zoom et IPL. Parmi les jeux les plus recherchés sur Google dans le monde, parmi nous, Fall Guys: Ultimate Knockout et Valorant.