Google publie une mise à jour stable d’Android 13 en novembre, ainsi que la nouvelle bêta 3.1 de QPR1

Comme ce n’était que le premier lundi du mois, Google a publié il y a quelques heures à peine la dernière mise à jour mensuelle d’Android pour ses pixels toujours pris en charge. La mise à jour de novembre 2022 est la dernière mineure avant la plus grande version de décembre – qui est en test bêta ouvert depuis quelques semaines sous le surnom d’Android 13 QPR1. Cela aussi a reçu une mise à jour aujourd’hui.

Commençons par la branche stable, cependant. Si vous possédez un Pixel qui reçoit toujours des mises à jour, dans les prochains jours (ou semaines – les déploiements par étapes de Google peuvent être très lents), vous recevrez la mise à jour de novembre, qui porte le numéro de version TP1A.221105.002 pour tous les appareils sauf le Pixel 7 et Pixel 7 Pro, qui obtiennent TD1A.221105.003 sur Verizon et TD1A.221105.001 partout ailleurs.

La mise à jour apporte des correctifs pour un problème provoquant une augmentation de la consommation d’énergie lors de l’installation de certaines applications sur Pixel 6, 6 Pro et 6a, et quelques correctifs pour des problèmes rencontrés uniquement sur Pixel 7 et Pixel 7 Pro : un qui occasionnellement provoquait un scintillement de l’affichage vert et causait parfois le blocage de l’application Photos lors de l’utilisation de certaines de ses fonctionnalités d’édition. De plus, la consommation électrique de l’écran a été optimisée pour améliorer les thermiques dans certaines conditions sur les Pixel 7 et 7 Pro.

Passant à la version bêta, le dernier Android 13 QPR1 Beta 3.1 est livré avec un grand nombre de problèmes et de bogues corrigés, alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la version bêta de QPR1 qui deviendra la grande « baisse de fonctionnalités » de décembre. Cependant, il peut y avoir une autre version bêta d’ici là. Quoi qu’il en soit, si votre Pixel est sur le train bêta QPR1, il recevra bientôt cette dernière version (version logicielle T1B3.221003.008).

