Google publie sa plus grande baisse de fonctionnalités Pixel à ce jour, et elle inclut la Pixel Watch

Aujourd’hui est le premier lundi du mois, ce qui signifie qu’il est temps pour Google de publier sa mise à jour logicielle mensuelle pour les téléphones Pixel. Sauf que cette fois c’est spécial. Ceci, en fait, est le dernier Pixel Feature Drop, et pas seulement cela, mais c’est le plus grand de tous les temps. Il inclut même quelques nouveautés pour la Pixel Watch récemment lancée !

Allons-y alors. Le Pixel Feature Drop de décembre est fourni avec VPN by Google One sans frais supplémentaires pour les propriétaires de Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Le VPN est “conçu pour garantir que votre trafic réseau ne peut pas être lié à votre identité”, y compris par Google. Ce service était déjà disponible gratuitement pour les membres Google One sur les plans Platinum (2 To et plus), mais il est maintenant ouvert aux propriétaires de Pixel 7 et Pixel 7 Pro en ce qui concerne leur statut d’abonnement Google One. Cependant, le VPN fonctionne toujours via l’application Google One.

Ensuite, les paramètres de sécurité et de confidentialité ont été unifiés dans les paramètres Android, et cette nouvelle section contient des cartes d’action en haut qui vous informent de tout risque de sécurité et vous donnent des étapes simples pour améliorer les choses.

Ensuite, Clear Calling sur les Pixel 7 et 7 Pro améliore la voix de l’autre appelant et réduit son bruit de fond afin que vous puissiez l’entendre clairement même s’il se trouve dans un endroit bruyant.

Le Pixel Recorder identifie et étiquette désormais chaque intervenant et comporte des sauts de ligne lorsque l’intervenant change. Ainsi, lorsque vous enregistrez une interview ou une réunion, chaque personne est étiquetée individuellement. Tout est fait par apprentissage automatique, en direct pendant que vous enregistrez, et si quelque chose ne va pas, vous pouvez réétiqueter les haut-parleurs si vous le souhaitez après avoir terminé.

La Pixel Watch bénéficie de la fonction Fitbit Sleep Profile, tant que vous avez activé (et que vous conserverez) votre abonnement Fitbit Premium. C’est gratuit pendant six mois pour les nouveaux acheteurs de Pixel Watch, mais après cela, vous devrez débourser dix par mois pour obtenir des fonctionnalités telles que celle-ci.

Le profil de sommeil vous donne une image haute définition de la qualité de votre sommeil en un coup d’œil, en tenant compte d’aspects tels que la durée, la cohérence, les perturbations, et vous présente un animal qui correspond le mieux à votre style de sommeil. Les résultats s’ajusteront mensuellement en fonction de vos mesures personnelles. Pour que cela fonctionne, vous devez porter votre Pixel Watch au lit pendant au moins 14 jours par mois, afin d’obtenir les résultats le premier jour du mois suivant. Mieux vaut garder ce chargeur à portée de main, alors.

Les Pixel 6 et 6 Pro bénéficient d’une détection de la toux et du ronflement, à laquelle vous pouvez accéder via le mode Heure du coucher. Il existe également de nouveaux fonds d’écran Pixel et de nouvelles vignettes pour la Pixel Watch, y compris une vignette Sunrise / Sunset de l’application Météo, tandis que l’application Contacts vous permet désormais d’épingler jusqu’à cinq contacts de vos favoris afin que vous puissiez les appeler et voir leurs détails en un seul clic.

La clé de voiture numérique vous permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer une voiture compatible avec votre téléphone, et peut être partagée avec vos amis et votre famille qui ont besoin d’accéder à ladite voiture. Cela fonctionne actuellement “sur Pixel et iPhone”, mais sera bientôt disponible sur “certains téléphones avec Android 12+”, promet Google.

De plus, Gboard obtient également Grammar Check en français, Live Translate peut traduire des textes dans vos applications de messagerie en arabe, persan, suédois, vietnamien et danois (sur Pixel 6 et versions ultérieures), la recherche sur l’appareil est devenue plus puissante sur le Pixel 4a et plus tard, et la transcription des messages vocaux a également été intégrée au Pixel 4a et aux téléphones plus récents.

Google taquine également que la prise en charge de l’audio spatial arrivera en janvier pour les Pixel 6, 6 Pro, 7 et 7 Pro associés aux Pixel Buds Pro, mais également avec des écouteurs filaires. Comme d’habitude avec les mises à jour logicielles de Google, le déploiement de la mise à jour de décembre sur tous les appareils pris en charge peut prendre des jours, voire des semaines, alors ne vous inquiétez pas si vous ne l’avez pas encore.

