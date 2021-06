Google publie Android 12 Beta 2.1 avec des corrections de bugs

À ce stade, nous sommes bien sur le territoire de la version bêta publique d’Android 12, après quelques mois de versions réservées aux développeurs. Et aujourd’hui, Google a sorti Android 12 Beta 2.1, qui, comme le petit incrément l’implique, consiste à corriger les bogues dans Android 12 Beta 2, publié plus tôt.

La version bêta 2.1 résout des problèmes tels que celui qui empêchait les utilisateurs d’accéder à des éléments sur l’écran de verrouillage, par exemple en faisant glisser l’ombre des notifications, en effaçant les notifications ou même en glissant pour déverrouiller le téléphone. Ensuite, les problèmes qui empêchaient les informations sur la météo et les événements du calendrier d’apparaître dans le widget At A Glance ont été résolus, tout comme un problème qui provoquait des animations scintillantes ou instables lors de l’accès aux applications récentes lors de l’utilisation de la navigation gestuelle.

Les nouveaux indicateurs d’autorisation de micro et de caméra introduits dans Android 12 se sont parfois bloqués et ont complètement disparu jusqu’au redémarrage du téléphone, mais cela est également corrigé maintenant. Plus important encore, un bogue qui empêchait les utilisateurs de rester bloqués sur l’assistant de configuration après l’installation de la version bêta et la réinitialisation de l’appareil a également disparu. Et enfin, un problème impliquant le travail dans l’émulateur Android a été corrigé, ce que nous supposons être des soupirs de soulagement de la part des développeurs d’applications.

La nouvelle version est étiquetée SPB2.210513.011 et s’adresse aux personnes qui ont installé la version bêta 2, en direct. Si vous possédez un Pixel éligible et que vous souhaitez essayer la prochaine version d’Android, il vous suffit d’inscrire votre appareil dans le Programme Android bêta pour Pixel, puis vous obtiendrez la mise à jour.

