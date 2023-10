Google propose une Pixel Watch jusqu’à 209 $

La Pixel Watch 2 arrivera dans quelques jours dans les rayons des magasins et en bundle avec les précommandes du Pixel 8 Pro. Bien sûr, il semble s’agir d’une mise à niveau solide par rapport à la Pixel Watch d’origine, qui a maintenant un an. Néanmoins, si vous pouviez trouver une Pixel Watch à un prix très réduit au moment de sa sortie, en envisageriez-vous toujours une ? Peut-être qu’à 209 $ vous le feriez.

LA MEILLEURE OFFRE DE MONTRES PIXEL À CE JOUR: Aujourd’hui, dans le cadre de cet événement Amazon Prime Big Deal Days, la Google Pixel Watch est toute la journée réduite à ce prix de 209 $, soit 140 $ de réduction. Je pourrais revenir en arrière et le confirmer, bien sûr, mais je vais juste le dire : ce doit être le meilleur prix jamais vu pour cette montre intelligente.

À 209 $, vous obtenez une Pixel Watch avec Fitbit intégré comme aucune autre montre intelligente, le support de Google (ce qui devrait bientôt signifier Wear OS 4), un écosystème croissant de bracelets de montre de qualité, l’un des meilleurs designs de montre intelligente que vous ayez. vous le trouverez partout et constitue le compagnon idéal de votre téléphone Pixel (ou Samsung).

Cela ne veut pas dire que la Pixel Watch n’est pas sans défauts. Il a du mal avec la durée de vie de la batterie lorsque l’affichage permanent est activé, il ne se charge pas bien et il n’y a qu’une seule taille de 41 mm parmi laquelle choisir. Mais dans l’ensemble, les performances sont solides, c’est un excellent compagnon d’entraînement si vous aimez Fitbit, et encore une fois, il est époustouflant.

PIXEL WATCH 2, MAIS: Devriez-vous quand même le choisir sachant que la Pixel Watch 2 est là avec plusieurs améliorations majeures ? Eh bien, la Pixel Watch 2 coûte 349 $ et ne verra pas une telle baisse de prix avant un certain temps, voire jamais. La Pixel Watch originale a encore beaucoup de vie et j’imagine que vous compenserez certaines de ses lacunes avec un prix aussi bon.

Pour ceux qui l’auraient manqué, notre revue complète mérite d’être lue, tout comme cet enregistrement de 3 mois.

Toutes les couleurs du modèle Bluetooth/WiFi doivent bénéficier d’une réduction sur ce lien ci-dessous (noir, argent et champagne). Le modèle LTE bénéficie également d’une réduction de 140 $ à 260 $.

