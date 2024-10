Google propose une offre gratuite généreuse pour les acheteurs de Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro XL Ewan Spence

Si vous recherchez un nouveau smartphone, Google propose plusieurs offres spéciales pour vous inciter à envisager une mise à niveau.

Si vous achetez directement auprès de Google, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold seront livrés avec une paire gratuite des nouveaux écouteurs sans fil Pixel Buds Pro 2. Ceux-ci ont été acclamés par la critique pour leur construction plus petite et plus légère, ainsi que pour leur son clair et leur suppression active du bruit améliorée (vous pouvez lire ma critique complète des Buds Pro 2 ici sur Forbes).

L’ajout de Gemini AI aux Buds Pro 2 ressemble à une touche de fonctionnalité. Si vous n’avez considéré que l’IA Chatbot, vous avez peut-être raison. Heureusement, la puce Tensor A1 fait plus que cela, l’amélioration de la suppression active du bruit étant l’une des améliorations les plus évidentes.

En plus des Buds Pro 2, Google booste la valeur des offres de reprise. Ceux qui achètent le Pixel 9 Pro XL avec un échange bénéficieront d’une valeur d’échange augmentée de 200 £, portant l’offre totale à 550 £. Ceux qui achètent le Pixel 9 Pro Fold bénéficient d’une augmentation de 300 £ pour une offre totale de 715 £. Cette valeur totale ne viendra qu’avec des combinés spécifiques de bonne qualité, alors comme toujours avec ces offres, vérifiez les petits caractères.

Ceux qui recherchent un Pixel 9 n’ont pas la possibilité d’opter pour un ensemble Pixel Buds Pro 2, mais Google propose jusqu’à 470 £ lorsque vous échangez un combiné lors de l’achat du smartphone Pixel 9 d’entrée de gamme.

