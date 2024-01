Google propose une nouvelle offre surprise à tous les acheteurs de Pixel 8 Pro

AFP via Getty Images

Cette histoire a été mise à jour le 19 janvier. Mise à jour ci-dessous.

Après une vente surprise en janvier, Google a intensifié sa stratégie marketing agressive avec une nouvelle offre destinée aux personnes souhaitant acheter un Pixel 8.

La société a lancé une nouvelle promotion qui offre à tous ceux qui achètent un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro une carte-cadeau Google Store de 125 £ (158,59 $). La promotion se déroule jusqu’au 2 février et n’est disponible que pour les acheteurs britanniques. Pour les acheteurs américains, Google a réduit les prix de ses deux téléphones phares pour janvier, ce que la société a fait à plusieurs reprises depuis le lancement des téléphones en octobre.

PLUS DE FORBESSamsung offre un coup de pouce Android surprise à tous les propriétaires de Galaxy S24

Google propose également des prix de reprise temporairement améliorés pour votre ancien appareil, pouvant atteindre 710 £ (900,78 $) lors de l’achat du Pixel 8 Pro. Bien entendu, pour obtenir ce montant, vous devrez échanger un iPhone 14 Pro Max 1 To. C’est un bon prix car il est légèrement plus élevé que ce que vous pourriez obtenir si vous le vendiez sur eBay, par exemple. Mais échanger un téléphone qui dispose de plusieurs années de mises à jour logicielles et de sécurité n’est pas une chose judicieuse à faire.

Il y a quelques petits caractères ici auxquels vous devez faire attention. Tout d’abord, vous devez être connecté à votre compte Google lors de l’achat du Pixel 8. Les personnes qui commandent en tant qu’invités ne recevront pas de carte-cadeau. De plus, l’offre ne sera pas valable si le téléphone est retourné et la carte-cadeau doit être utilisée dans l’année suivant son émission. De même, les prix de reprise gonflés ne dureront que jusqu’au 2 février.

PLUS DE FORBESGoogle émet un avertissement de suppression soudaine de fonctionnalités à tous les utilisateurs de Nest Hub

Google a réduit à plusieurs reprises les prix des Pixel 8 et Pixel 8 Pro depuis leur lancement en octobre de l’année dernière. Entre les baisses de prix, la société a lancé des cartes-cadeaux et des bons d’achat aux personnes qui s’abonnent à ses services comme YouTube Premium.

Ce bon de 125 $ envoyé aux utilisateurs de YouTube Premium était cumulable sur les téléphones alors à prix réduit. Cela a ramené les prix finaux à 424 $ et 674 $ pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro respectivement. Une baisse de prix vraiment impressionnante pour des téléphones qui ont à peine trois mois.

Cela fait partie d’une stratégie marketing beaucoup plus agressive que la société a entreprise au cours des dernières années, qui a sans doute porté ses fruits avec une amélioration constante des ventes de Pixel. Même s’ils restent éclipsés par les ventes de Samsung et d’Apple. Le nouveau Galaxy S24 de Samsung sera annoncé prochainement et il est difficile de ne pas penser que les baisses de prix répétées de Google sont liées. Le nouveau téléphone de la société coréenne devrait également garer ses chars directement sur le terrain de Google avec de nouvelles capacités d’IA.

L’objectif de Google n’est pas seulement de déplacer les téléphones, mais d’intégrer les gens dans son écosystème, qu’il a récemment réorganisé. Google Podcasts est fermé, à sa place, une version récemment actualisée de YouTube Music est proposée. Google Assistant (sous sa forme actuelle) semble toucher à sa fin avec une annonce récente selon laquelle plusieurs fonctionnalités seront supprimées. Il semble que Google envisage de remplacer Assistant par le chatbot génératif d’IA plus abouti, Bard, qui pourrait bientôt se retrouver avec des niveaux payants premium. Votre téléphone Pixel vous permet d’accéder à davantage d’abonnements Google.

Mise à jour le 19 janvier : L’offre inattendue de bons d’achat de Google a anticipé le lancement du Galaxy S24, qui a maintenant eu lieu. Comme prévu et divulgué la semaine dernière, Samsung propose sa propre offre de précommande agressive. La société coréenne offre des mises à niveau de stockage pour les commandes de Galaxy S24 Ultra, ce qui signifie que vous payez pour une quantité de stockage inférieure. Par exemple, l’option de stockage de 512 Go coûte ce que coûterait l’unité de 256 Go : 1 299,99 $.

Les prix de reprise sont également temporairement augmentés. Pour les modèles Ultra et Plus, Samsung offrira jusqu’à 750 $ pour votre ancien iPhone 15 Pro ou Galaxy S23 Ultra 5G. Alors que le maximum que Samsung vous offrira pour un téléphone Google est de 600 $ pour le Pixel Fold. Curieusement, Samsung valorise les téléphones Pixel 7 et 8 Pro exactement au même prix : 450 $.

Pour le Galaxy S24 de base, les prix de reprise sont plafonnés à 550 $. Comme toujours, échanger votre iPhone 15 Pro ou tout autre téléphone sorti au cours des deux dernières années n’en vaut probablement pas la peine. Même si Samsung vous proposera de meilleurs prix que ceux que vous obtiendrez sur le marché secondaire, cela ne vaut jamais la peine de se débarrasser d’un téléphone qui dispose encore de plusieurs années de support logiciel.

Il existe également de nombreuses réductions sur les accessoires, notamment les Galaxy Buds Pro 2 et la Galaxy Watch 6. Je m’attendais à voir Samsung en proposer certains gratuitement dans un pack. Au lieu de cela, la société distribue des bons de crédit en magasin de 100 $ avec les précommandes pour le modèle Ultra et de 25 $ avec les modèles Plus et de base.

Vérifier mon site web.