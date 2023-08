Google espère attirer les travailleurs au bureau avec une nouvelle offre spéciale sur place, mais certains travailleurs ne sont pas convaincus que ce soit une bonne affaire.

La société a déclaré que les employés à temps plein peuvent réserver une chambre dans un hôtel sur le campus à Mountain View pour 99 $ la nuit dans ce qu’elle considère comme un « spécial été », selon les documents consultés par CNBC. La description indique que la spéciale se déroulera jusqu’au 30 septembre dans l’espoir qu’elle « facilitera la transition des Googlers vers le lieu de travail hybride ».

Étant donné que la promotion concerne les voyages d’affaires non approuvés, l’entreprise ne remboursera pas leurs séjours, mais demandera aux employés d’utiliser leurs cartes de crédit personnelles, indique la description de la spéciale.

« Imaginez simplement qu’il n’y a pas de trajet pour aller au bureau le matin et à la place, vous pourriez avoir une heure de sommeil supplémentaire et moins de frictions », lit-on dans la description. « Ensuite, vous pouvez sortir de votre chambre et prendre rapidement un délicieux petit-déjeuner ou faire de l’exercice avant le début du travail. »

L’annonce poursuit en disant qu’après la fin de la journée de travail, « vous pouvez profiter d’une soirée tranquille sur le toit-terrasse ou participer à l’une des activités locales amusantes ».

L’hôtel appartenant à Google est situé sur un campus plus récent à Mountain View, en Californie, qu’il a ouvert l’année dernière. Le campus de 42 acres est adjacent au centre de recherche Ames de la NASA et peut accueillir 4 000 employés travaillant sur ses produits publicitaires, a déclaré la société lors de son ouverture.

La région de la baie de San Francisco a certains des coûts immobiliers les plus élevés en partie en raison de l’offre limitée de logements due à des restrictions de zonage vieilles de plusieurs décennies et à une demande élevée, dont la plupart proviennent de travailleurs et de cadres hautement rémunérés dans le secteur technologique environnant. La ville de Mountain View est particulièrement à court de logements et contient de vastes étendues de bureaux d’entreprise, dont beaucoup sont détenus ou loués par Google.

Un porte-parole de Google a noté que l’entreprise organise régulièrement des promotions pour que les employés profitent des espaces et des commodités de l’entreprise.