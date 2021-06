Google propose un aperçu de son premier Google Store permanent à New York

Google a annoncé son intention d’ouvrir son premier magasin permanent de brique et de mortier à New York le mois dernier et aujourd’hui, Google a dévoilé le magasin dans un article de blog. Le magasin ouvrira ses portes au public le mercredi 17 juin. En prévision de l’ouverture de son nouveau magasin, Google propose un aperçu de l’intérieur du magasin, de son agencement et de ses espaces.

Dans l’article de blog de Google, la société explique que les matériaux, les meubles et les accessoires du magasin ont tous été pensés dans un souci de durabilité. « Le placage sur les murs est un caryer gris doux d’origine responsable, chaque luminaire est économe en énergie et nos meubles en liège et en bois personnalisés ont été créés avec un artisan local de Greenpoint, Brooklyn. »

L’intention de Google pour ceux qui entrent dans le magasin est de « trouver un espace lumineux centré sur l’expérience de l’utilité de nos produits ». Une structure en verre de 17 pieds de haut se trouve près de l’entrée du magasin où le client peut interagir avec ce que Google appelle son « espace d’imagination ». La première expérience construite ici est basée sur Google Translate, qui traduira simultanément ce que vous dites en 24 langues.

D’autres zones du magasin sont destinées à tester les expériences de Google dans des espaces chaleureux et réconfortants comme si vous étiez chez vous. Le magasin proposera des zones interactives où les clients pourront découvrir les derniers téléphones Pixel, les appareils Pixelbook, ainsi que les produits Nest Home et Fitbit.

Il y aura un espace dédié aux ateliers et événements, ainsi que des « bacs à sable » où les gens pourront s’immerger et tester les expériences de Google. Il y aura un bac à sable Nest dans un salon simulé, un bac à sable Stadia où vous pourrez diffuser des jeux Stadia et un bac à sable Pixel où vous pourrez jouer avec les caméras Pixel. En plus des expériences, les clients pourront venir pour les réparations Pixel sur site.

Le magasin sera situé au niveau de la rue de l’immeuble de bureaux de Google à Chelsea. Le bâtiment est à côté du marché de Chelsea et le Google Store se trouvera à l’angle nord-est de la 15e rue et de la 9e avenue.

