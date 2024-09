Google propose Gemini à tous les anciens Pixel Buds

Points clés à retenir Les Google Pixel Buds Pro 2 intègrent Gemini et Gemini Live.

Google confirme que Gemini sera déployé sur les Pixel Buds précédents, y compris la série A, en remplacement de Google Assistant.

Après être passé à Gemini, les réponses personnalisées sur les Pixel Buds nécessiteront d’abord de déverrouiller le téléphone Android associé.











L’un des points forts des derniers écouteurs de Google, les Pixel Buds Pro 2, est l’intégration Gemini. Vous pouvez personnaliser le geste d’appui prolongé pour déclencher rapidement Google Gemini. À partir de là, vous pouvez demander à Gemini d’afficher Gemini Live si vous êtes d’humeur pour une séance de brainstorming avec un assistant IA. Alors que Gemini remplace lentement mais régulièrement Google Assistant sur les téléphones Android, Google a confirmé qu’il apporterait également son assistant alimenté par l’IA aux précédents Pixel Buds. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de passer aux Pixel Buds Pro 2 pour accéder à Gemini.





Google a révélé dans son email (via 9to5Google) que Gemini sera bientôt disponible sur tous les écouteurs Pixel Buds précédents, y compris la série Pixel Buds A. Il fonctionnera sur les écouteurs si vous avez défini l’assistant numérique alimenté par l’IA comme assistant par défaut de votre téléphone et si vous vivez dans un pays où Gemini est disponible. La société n’a fourni aucun délai pour le déploiement de Gemini sur les précédents Pixel Buds, mais d’après son libellé, cela devrait se produire le plus tôt possible.

L’e-mail de Google indique qu’après le passage à Gemini, « certaines fonctionnalités des Pixel Buds peuvent fonctionner différemment de celles avec Google Assistant ».

Par exemple, pour utiliser Gemini avec vos Pixel Buds, vous devrez d’abord déverrouiller le téléphone Android couplé. Après cela, l’assistant IA donnera des réponses personnalisées même si votre téléphone est verrouillé. Mais si vous retirez ou déconnectez les écouteurs, Gemini ne vous donnera pas de réponses personnalisées tant que vous n’aurez pas déverrouillé votre téléphone. Si vous trouvez ce changement ennuyeux, vous pouvez modifier le comportement en activant l’option « Un seul déverrouillage requis » sous la page Assistant numérique de l’application Pixel Buds.







« Hey Google » sur les Pixel Buds est désormais lié aux paramètres du téléphone couplé

Dans l’e-mail, Google a également informé les utilisateurs de Pixel Buds des modifications apportées au fonctionnement de « Hey Google » et à l’intégration de Gemini. Comme déjà en direct pour certains et annoncé par Google sur son forums d’assistance plus tôt ce mois-ci, les propriétaires de Pixel Buds ne bénéficient plus d’une bascule distincte « Hey Google » pour les écouteurs. Au lieu de cela, il sera lié aux paramètres du téléphone couplé. Ainsi, si la détection « Hey Google » est désactivée sur votre téléphone, elle ne fonctionnera pas non plus sur les Pixel Buds.