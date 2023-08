Google promet qu’il sera plus ouvert sur ses publicités

Google jure petit à petit à l’avenir, il sera plus transparent sur comment et pourquoi vous continuez à voir les mêmes publicités qui semblent vous connaître bien mieux que vous-même, mais seulement si vous vivez dans l’Union européenne.

L’affaire antitrust de Google est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l’IA

Dans un article de blog, Vice-président de la confiance de Google et S sécurité Laurie Richardson a déclaré que la société étendrait sa Centre de transparence des annonces « pour respecter les dispositions spécifiques du DSA. » Bien que l’entreprise n’ait pas précisé quels types de changements auraient lieu, l’idée est qu’elle devrait donner aux utilisateurs de l’UE une meilleure idée de ce qui se passe. pourquoi ils voient des publicités ciblées. Google a également déclaré qu’il le ferait grincent les portes cadenassées de son activité publicitaire pour donner aux chercheurs externes un meilleur accès aux algorithmes de recherche, YouTube, Maps, Play et Shopping liés aux « risques liés au contenu » pour les utilisateurs européens.

Google a annoncé ces changements prévus juste un jour avant le Loi sur les services numériques de l’Union européenne commencerait à être appliqué aux grandes plates-formes comptant plus de 45 millions d’utilisateurs régionaux. Le DSA couvre toutes les plateformes en ligne ainsi que des hébergeurs Web et des fournisseurs de services Internet. B Mais en ce qui concerne les grandes plateformes et les sites de médias sociaux, le DSA exige que les entreprises permettent aux utilisateurs de refuser les recommandations de publicités ciblées basées sur catégories sensibles, notamment la race, la religion ou même le point de vue politique. Des entreprises qui qui ne s’y conforme pas s’expose à des amendes pouvant aller jusqu’à 6 % de son revenu brut annuel.

Richardson a déclaré que la société élargirait les rapports annuels de transparence de Google et de YouTube pour ajouter plus d’informations sur la manière dont le géant de la technologie gère la modération du contenu au sein de ses marques. De plus, Google a annoncé qu’il mettrait à jour ses processus de signalement et d’appel afin que les utilisateurs puissent recevoir beaucoup plus de « types d’informations spécifiques » sur les interdictions ou les problèmes.

C’est beaucoup de gestes de la main , mais nous devrons attendre de voir quel genre de mesures Google pense pouvoir s’en sortir sans compromettre son gagne-pain : son activité publicitaire. La société appartenant à Alphabet prévoit de changer fondamentalement la façon dont fonctionnent les outils de suivi des publicités sur Internet en remplacer les cookies en ligne par ce que l’on appelle un « bac à sable de confidentialité ».

Le vice-président de Google a affirmé que Google se conforme déjà en partie à quelques-uns des mandats de la DSA, et affirme qu’il bloque les publicités ciblées destinées aux personnes de moins de 18 ans et tente d’examiner les contenus potentiellement dangereux qui leur sont signalés par des « experts ».

Google a affirmé qu’il s’améliorait supprimer les soi-disant « mauvaises publicités » qui apparaissent dans la recherche et qu’il supprime plus de contenu malveillant que jamais. Cependant, l’appareil de Google est si vaste et si diversifié que il passe souvent à côté de problèmes, une préoccupation pour les deux annonceurs et son des milliards d’utilisateurs. Prenez un rapport récent qui montrait YouTube diffusait des publicités contre les vidéos négationnistes du changement climatiquePar exemple .

D’autres entreprises ont également déclaré qu’elles apporteraient des modifications pour se conformer aux mandats de l’UE. Meta a déclaré mardi qu’il le ferait commencer à archiver des publicités ciblées et expliquer comment son contenu est trié et ciblé via ses algorithmes, mais uniquement dans l’UE. Cela devrait permettre aux Européens de trier leurs flux par ordre chronologique, une première pour les plateformes qui ont fait leur marque grâce à des flux ciblés et filtrés algorithmiquement. TikTok a été confronté à des conséquences de plus en plus désastreuses en raison de ses pratiques en matière de données et de ses liens avec le gouvernement chinois, notamment la perspective d’une interdiction totale par l’UE s’il n’est pas conforme au DSA. Plus tôt ce mois-ci, TikTok a annoncé qu’il créerait le contenu généré algorithmiquement dans son onglet For You. facultatif dans l’UE.

D’autres grandes plateformes en ligne ont essayé une autre tactique. Dans un procès, le très, très grande plateforme en ligne Amazon a argumenté à l’UE qu’il ne s’agit pas, en fait, d’une très grande plateforme en ligne. Le géant de la vente en ligne a affirmé que la plupart de ses revenus provenaient du commerce de détail, plutôt que de sa branche publicitaire, et qu’il ne s’agissait donc pas d’une « plateforme » semblable à Facebook ou Instagram. C’est bien sûr si l’on ignore qu’Amazon possède également des sociétés comme Twitch, qui gagne l’essentiel de son argent grâce à la publicité sur les vidéos.