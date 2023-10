Google promet que les téléphones Pixel 8 recevront des mises à jour logicielles jusqu’en 2030

Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google recevra des mises à jour logicielles Android, des suppressions de fonctionnalités Pixel et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2030. Annoncé lors du lancement de la société Événement réalisé par Google Mercredi, la nouvelle politique de sept ans constitue une augmentation significative par rapport à ce que Google avait promis pour le Pixel 6 et Pixel 7 ligne : Ces téléphones bénéficient de trois ans de mises à jour logicielles et de cinq ans de mises à jour de sécurité.

Même si les téléphones Pixel de Google sont régulièrement parmi les premiers téléphones Android à recevoir des mises à jour logicielles majeures chaque année, la société est à la traîne de Samsung au cours des années promises en matière de mises à jour logicielles. Cette dernière société Galaxy s et Galaxie Z les téléphones se voient promettre quatre ans de mises à jour logicielles et cinq ans de mises à jour de sécurité. Google a étendu sa propre politique pour la dernière fois avec le Pixel 6, comme téléphones Pixel antérieurs n’a reçu que trois ans de mises à jour logicielles et de sécurité.

Regarde ça: Premier aperçu des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro 04:11

La nouvelle politique n’est pas la plus longue que nous ayons vue sur Android. Actuellement, cela fait partie de la promesse d’au moins huit ans du Fairphone 5.

Le calendrier de sept ans des Pixel 8 et 8 Pro place également les téléphones dans la fourchette générale de durée Apple prend en charge l’iPhone avec des mises à jour logicielles et de sécurité. Bien qu’Apple n’ait pas publié d’engagement ferme quant au calendrier des mises à jour de l’iPhone, le iPhone8 et iPhoneX a reçu cinq mises à jour logicielles iOS majeures de 2017 à 2023, mais ne recevra pas iOS 17 ou version ultérieure. Cependant, du côté des mises à jour de sécurité, Apple a fourni à l’iPhone 6S 2015 et versions ultérieures nouvelles mises à jour iOS 15 cette année – c’est-à-dire le iPhone6S a reçu huit ans de mises à jour de sécurité. J’ai contacté Apple pour plus de précisions.

Parallèlement à la gamme téléphonique Pixel 8 de Google, la société a également lancé mercredi la Pixel Watch 2 et les améliorations de l’IA prévues pour le suivi de la condition physique de Fitbit. Les deux téléphones Pixel 8 bénéficient d’Audio Magic Eraser pour éliminer les sons indésirables de la vidéo, tandis que le Pixel 8 Pro bénéficie d’un capteur de température ainsi que de plusieurs améliorations de l’appareil photo.