Google s’est associé au fabricant de puces Qualcomm pour étendre son projet Treble, afin d’assurer quatre mises à jour du système d’exploitation Android et quatre mises à jour de sécurité sur les prochains smartphones Android 11 qui sont alimentés par des chipsets Qualcomm. Avec le dernier partenariat avec Qualcomm, Google n’a fait qu’étendre son Project Treble qui a été introduit en 2017 pour permettre des mises à jour Android plus rapides des fabricants. Google a annoncé le partenariat avec le fabricant de puces dans un article de blog officiel sur le forum des développeurs Android. Selon le nouveau partenariat, les smartphones équipés de chipsets Qualcomm lancés avec Android 11 ou version ultérieure recevront quatre mises à jour de système d’exploitation promises et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Google et Qualcomm travaillent ensemble pour permettre des mises à jour Android plus rapides des fabricants de smartphones. Le géant californien de Mountain View avait présenté Project Treble avec cette même vision en 2017. L’objectif du partenariat entre Google et Qualcomm est d’augmenter le cycle de vie des smartphones Android, car le partenariat pourrait aider à pousser quatre mises à jour du système d’exploitation Android (version de lancement + trois mises à jour) et quatre ans de mises à jour de sécurité. Cela rapprochera les smartphones Android des iPhones d’Apple en termes de support logiciel à long terme. « Tous les clients de Qualcomm pourront profiter de cette stabilité pour réduire davantage les coûts des mises à niveau ainsi que des lancements et peuvent désormais prendre en charge leurs appareils pendant de plus longues périodes », a déclaré Google dans son article de blog.

Ce que Project Treble vise également à faire est de permettre aux fabricants de smartphones d’utiliser simplement le logiciel mis à jour de Google sans avoir à se soucier d’attendre les composants mis à jour de sociétés de silicium comme Qualcomm. La nouvelle approche permettra également à Qualcomm de réduire les combinaisons supplémentaires de logiciels qu’il a été forcé de prendre en charge, permettant des mises à jour plus rapides, du moins en théorie.

Bien que tout cela semble convaincant et que les utilisateurs d’Android aient demandé à plusieurs reprises, il reste encore du temps avant de voir les avantages de ce programme. Il est également important de noter que Qualcomm ne s’engage que pour les futurs appareils, à commencer par le prochain SoC phare Snapdragon 888.