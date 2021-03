Google promet d’arrêter d’espionner les utilisateurs, déclarant que le modèle de suivi tiers à but lucratif sera progressivement supprimé

La filiale d’Alphabet, Google, s’est engagée à abandonner le modèle de publicité en ligne basé sur les cookies tiers – et a promis de ne pas inventer quelque chose de similaire qui lui permettrait de continuer à absorber le même type de données.

Google est sérieux au sujet de s’éloigner des publicités micro-ciblées qui envahissent la vie privée, a insisté le directeur de la gestion des produits David Temkin dans un article de blog mercredi, reconnaissant que les utilisateurs en ont assez d’être espionnés et pensent que cela les met en danger.

Aussi sur rt.com Google admet qu’il a laissé des inconnus au hasard télécharger vos vidéos … car il demande des frais mensuels pour parcourir vos photos

« Nous expliquons clairement qu’une fois les cookies tiers supprimés, nous ne créerons pas d’identifiants alternatifs pour suivre les individus lorsqu’ils naviguent sur le Web, et nous ne les utiliserons pas non plus dans nos produits.», A affirmé Temkin. Non seulement Google ne concevra pas une nouvelle forme de traqueur pour accomplir le même type de ciblage publicitaire que le cookie tiers bientôt banni, mais il s’abstiendra également de créer dans les futures versions de Chrome des portes dérobées propices aux publicités. qui peut collecter ces données directement, a promis la société.

Temkin a reconnu qu’une étude récente de Pew a montré que 72 pour cent des répondants « estiment que presque tout ce qu’ils font en ligne est suivi par des annonceurs, des entreprises technologiques ou d’autres entreprises, et 81% affirment que les risques potentiels auxquels ils sont confrontés en raison de la collecte de données l’emportent sur les avantages. » Ce manque de confiance dans la Big Tech, a-t-il suggéré, « risque[ed] l’avenir du web gratuit et ouvert. »

« Garder Internet ouvert et accessible à tous nous oblige à faire plus pour protéger la vie privée – et cela signifie la fin non seulement des cookies tiers, mais aussi de toute technologie utilisée pour suivre les personnes individuelles lorsqu’elles naviguent sur le Web.», a poursuivi l’exécutif.

Dans le même temps, il a admis que Google continuait de travailler sur des outils qui aident les entreprises à cibler macro-cibler les annonces auprès de grands groupes d’utilisateurs qui restent anonymes en dehors des intérêts communs. Pour éviter la toxicité juridique et réputationnelle croissante associée à l’aspiration de téraoctets de données personnelles pour leur vendre des choses, Google teste un nouveau protocole appelé Federated Learning of Cohorts (FLoC), qui regrouperait les utilisateurs avec des modèles de navigation similaires. L’approche FLoC s’est avérée générer 95% des revenus lors de tests récents par rapport aux cookies tiers – et sans les violations indésirables de la vie privée.

Aussi sur rt.com Google doit faire face à une action de masse pour avoir accédé à 4 MILLIONS de données d’utilisateurs d’iPhone

Outre les nouvelles inquiétudes de Google concernant ce que pensent les clients, son approche laxiste de la confidentialité va de plus en plus à l’encontre des réglementations en matière de confidentialité en Europe, et même les États-Unis ont plusieurs poursuites anti-trust en cours contre la société. Google avait exprimé son inquiétude l’année dernière quant à la manière dont les efforts visant à arrêter les cookies tiers avaient rendu les systèmes vulnérables aux pires violations de leurs droits, notamment « empreinte digitale« – une technique que le géant de la technologie a décrite comme »une solution de contournement invasive pour remplacer les cookies qui peuvent en fait réduire la confidentialité et le contrôle.«

Google a annoncé l’année dernière la disparition imminente des cookies tiers pour son navigateur Chrome, laissant les défenseurs de la vie privée suspects se demander comment l’entreprise prévoyait de gagner de l’argent avec les données des utilisateurs à l’avenir. Étant donné la tendance de Google à tailler encore et encore au plus petit dénominateur commun de confidentialité, la mégacorporation devra faire un travail sérieux pour regagner la confiance de ses utilisateurs.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!