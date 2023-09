Google promet 10 ans de mises à jour du logiciel Chromebook

Si vous avez récemment acheté un Chromebook, vous pouvez désormais vous attendre à le conserver pendant au moins une décennie. Google annoncé Jeudi, à partir de l’année prochaine, tous les Chromebooks sortis en 2021 et au-delà bénéficieront de dix ans de mises à jour automatiques. L’entreprise fait également pression pour une plus grande réparabilité de ses ordinateurs portables basés sur le cloud et pour des matériaux plus durables. Tout cela pour vous assurer de conserver un Chromebook pour vos besoins en matière d’ordinateur portable à faible coût. Ce changement fait suite à des rapports faisant état de piles croissantes de Chromebooks détruits et disparus des écoles qui ne savent pas quoi faire des déchets électroniques.

Auparavant, Google prenait en charge les mises à jour logicielles pendant 8 ans maximum pour Chrome OS. Cette nouvelle décennie la chronologie est une meilleure vente. Dans son article, Google souligne que sa promesse est « plus que tout autre système d’exploitation ne s’engage aujourd’hui ». Mais il ne le mentionne pas, car le système d’exploitation du Chromebook est basé sur un navigateur. Chrome OS peut avoir la plupart des correctifs des logiciels de bureau comme Windows et macOS, y compris la possibilité d’exécuter jeux de qualité console, mais à la base, c’est une plate-forme qui fonctionne mieux lorsqu’elle est connectée à Internet. Contrairement à un ordinateur de bureau ou à un ordinateur portable vieillissant, jefa Chromebook ne peut pas exécuter son navigateuril ne peut pas fonctionner.

Malheureusement, les Chromebooks sortis avant 2021 ne bénéficieront pas des avantages du délai de dix ans. Mais vous pouvez opter pour des mises à jour automatiques pour des modèles spécifiques, y compris le Pixelbook de l’ère 2017, que je garde facturé pour les enregistrements occasionnels avec l’un des meilleurs ordinateurs portables jamais fabriqués par Google. Vous pouvez consulter Google forums d’assistance pour voir si votre Chromebook est pris en charge.

Si votre ancien Chromebook ne figure pas dans la liste, Google espère que vous serez réconforté par la fonctionnalité de démarrage vérifié, qui s’enregistre au démarrage avec une base de données pour garantir que votre système n’a pas été « altéré ou corrompu » par des personnes connues. malware. L’entreprise encourage également les administrateurs informatiques des écoles qui gèrent des centaines de ces appareils par an à prendre en compte les Programme de réparation des Chromebooksqui aide à trouver des pièces et des guides pour réparer des modèles spécifiques.

Les Chromebooks ont toujours une bonne tendance parmi le sous-ensemble à faible coût. Mais les choses sont ralentirsurtout depuis la fureur des ventes au plus fort de la pandémie, lorsque tout le monde avait besoin d’un ordinateur portable à la maison pour faire quoi que ce soit.

L’engagement envers une longue durée de vie des mises à jour logicielles maintiendra-t-il les écoles et autres personnes intéressées par le Chromebook à long terme ? Cela reste à voir. Pour l’instant, Google semble être en mode maintenance alors qu’il tente d’adoucir l’offre pour les personnes qui envisagent encore un Chromebook ou qui éprouvent des remords de l’acheteur. D’autant plus que les rumeurs s’accumulent selon lesquelles Apple pourrait arriver pour son entreprise.