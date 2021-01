Le président américain sortant, Donald Trump, restera interdit de téléchargement ou de diffusion en direct sur sa chaîne YouTube pendant au moins une semaine, a déclaré Google au milieu d’une campagne croissante pour rendre la déplatforming permanente.

« Compte tenu des inquiétudes concernant le potentiel de violence actuel, la chaîne Donald J. Trump ne pourra pas mettre en ligne de nouvelles vidéos ou des retransmissions en direct pendant au moins sept jours supplémentaires », Alphabet Inc, la société mère de Google et de YouTube, a déclaré mardi dans un communiqué.

Comme nous l’avons partagé précédemment, les commentaires continueront d’être désactivés indéfiniment sous les vidéos de la chaîne.

Aussi sur rt.com YouTube SUSPEND la chaîne de Trump pour « incitation à la violence », devenant la troisième plateforme majeure après Twitter et Facebook pour le faire

Le blocage a été imposé mardi dernier, après que YouTube a déclaré qu’une vidéo que Trump avait mise en ligne violait leurs politiques contre «Incitation à la violence». À ce moment-là, Twitter et Facebook avaient déjà suspendu les comptes de médias sociaux de Trump, faisant écho aux accusations des démocrates et des médias grand public selon lesquelles il « Incité » la foule qui a fait irruption dans le Capitole américain le 6 janvier.

Depuis, Twitter a annoncé que sa suspension du compte personnel de Trump serait définitive. Facebook et Google font maintenant face à la pression d’activistes exigeant que Trump soit définitivement retiré de toutes leurs plates-formes mercredi, lorsque son mandat présidentiel expirera et que Joe Biden prêtera serment.

Vous pensez que Trump part demain? Pensez encore. Facebook et YouTube montrent TOUJOURS DES MILLIERS de messages et de vidéos de Trump avec ses mensonges électoraux et ses appels à "bats toi!" RT & dire @Facebook @Youtube: Le 20 janvier, supprimez Trump de vos plateformes, EN PERMANENCE!#BanTrumpSaveDemocracy pic.twitter.com/FnYeKMGgyq – Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 19 janvier 2021

L’une des voix les plus en vue est Sacha Baron Cohen, un acteur britannique qui a acquis la renommée – et la notoriété – pour la comédie basée sur des stéréotypes ethniques grossiers. Sa campagne pour la censure réveillée est apparemment inconsciente de la possibilité que l’interdiction puisse éventuellement faire un boomerang et s’appliquer à lui également.

Trump lui-même a désavoué et condamné à plusieurs reprises les troubles du Capitole. Dans un discours d’adieu mardi – publié sur la chaîne YouTube officielle de la Maison Blanche – le président sortant a déclaré que «Tous les Américains ont été horrifiés par l’assaut contre notre Capitole» et appelé violence politique «Une attaque contre tout ce que nous chérissons en tant qu’américains», exhortant tout le monde à «Unissez-vous autour de nos valeurs communes et surmontez la rancune partisane pour forger notre destin commun.»

Il a également condamné la censure comme une violation des valeurs fondamentales de la liberté d’expression américaine, arguant que les États-Unis sont «Pas une nation timide d’âmes apprivoisées qui ont besoin d’être à l’abri et protégées de ceux avec qui nous sommes en désaccord. Ce n’est pas qui nous sommes.

Aussi sur rt.com « Le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer », a déclaré Trump dans un discours d’adieu (VIDEO)

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!