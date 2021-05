Google prévoit une grande refonte de l’interface utilisateur pour Android 12, suggère une fuite

Nous sommes juste à une journée de la conférence annuelle I / O de Google, mais c’est juste assez de temps pour une fuite très massive sur Android 12. Selon une source interne parlant à Jon Prosser, le géant de la technologie cherche à repenser l’interface utilisateur d’Android et à se concentrer sur une confidentialité et une sécurité renforcées dans sa prochaine version majeure.

Tech de la page d’accueil a publié une vidéo résumant les trois grands changements à venir sur Android 12:

Belle nouvelle expérience (lire la nouvelle interface utilisateur)

Protection renforcée de la confidentialité et de la sécurité

Tous vos appareils fonctionnent mieux ensemble

Le nouveau design comprend des bascules, des boutons, des widgets et même de nouvelles animations repensés. Le lecteur multimédia dans la nuance de notification est également dû à une mise à jour, selon la vidéo. Les icônes, le clavier et les autres éléments de l’interface utilisateur seront plus conformes à l’esthétique globale d’Android. Soi-disant, Android 12 permettra le regroupement de notifications des applications de votre choix. Regardez la capture d’écran de certains des éléments d’interface utilisateur redessinés.

Malheureusement, on ne sait pas quel type de fonctionnalités de sécurité Google prévoit de mettre en œuvre et ce que cela signifie par « tous vos appareils fonctionnent mieux ensemble », mais la vidéo sur le lien source ci-dessous donne un peu plus d’informations sur la refonte de l’interface utilisateur. . Il y a même une prétendue vidéo promotionnelle Android 12 présentant certaines des nouvelles animations et la nouvelle façon d’interagir avec les éléments de l’interface utilisateur.

La source