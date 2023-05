Google prévoit plus de recherche « visuelle, snackable », avec des vidéos, l’IA, selon le rapport

Ne soyez pas surpris si votre expérience de recherche Google semble bientôt différente. Des documents internes indiquent que la société prévoit de rendre son moteur de recherche plus « visuel, snackable, personnel et humain », avec un œil sur les jeunes du monde entier, a rapporté samedi le Wall Street Journal.

La métamorphose impliquera l’ajout de fonctionnalités d’IA telles que le chat, ainsi que davantage de publications sur les réseaux sociaux et de courtes vidéos, a dit le Journal, qui a également cité des personnes proches du dossier. En réponse aux requêtes de recherche, les utilisateurs peuvent être invités plus souvent à poser des questions de suivi ou à parcourir des visuels comme des vidéos TikTok, a déclaré le Journal.

La page de recherche de Google est l’une des pages Web les plus utilisées au monde, répondant à des milliards de requêtes chaque jour. Un changement de conception enverrait des répercussions importantes dans l’industrie technologique et dans notre culture au sens large et apporterait l’IA aux masses d’une manière que nous n’avons pas encore vue.

La nouvelle du relooking intervient alors que Google fait face à une nouvelle concurrence de TikTok. De plus en plus de jeunes utilisent la populaire application de courtes vidéos pour rechercher des informations sur les restaurants et d’autres sujets. En septembre dernier, Google a commencé à mettre en avant la vidéo courte dans la recherche. Le Journal dit maintenant que ce contenu sera plus diffusé.

Il indique également que bien que Google ait déjà décidé de présenter certains messages de forum en ligne dans les résultats de recherche, un contenu similaire sera mis en évidence. Google « prévoit d’intégrer davantage de voix humaines dans le cadre de ce changement, en soutenant les créateurs de contenu de la même manière qu’il l’a toujours fait avec les sites Web », a rapporté le Journal.

La nouvelle de la refonte survient également alors que Google fait face à un défi accru de la part du moteur de recherche Bing de Microsoft, qui a récemment intégré la technologie de chat AI. Et cela précède la conférence annuelle I/O de Google, prévue pour le 10 mai, où l’on s’attend à ce que la société vante les produits d’IA.

Le mois dernier, le New York Times a rapporté que Google travaillait sur un moteur de recherche alimenté par l’IA qui est censé offrir une « expérience plus personnalisée », être plus conversationnel et « anticiper » vos besoins.

Et le mois dernier également, le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré au Journal que Google ajouterait « absolument » le chat IA à son moteur de recherche. Vous pouvez actuellement vous inscrire sur une liste d’attente pour consulter le chatbot Bard AI de Google, mais la société, une puissance dans la recherche sur l’IA, a déclaré qu’elle s’était retenue d’ajouter un chat IA à la recherche, en raison de préoccupations concernant l’exactitude de l’IA et l’impact de la technologie sur la société. .

Cependant, les pressions concurrentielles se sont intensifiées. Si Google rate le boom de l’IA générative, il ne pourra peut-être pas rattraper son retard, a déclaré l’analyste de l’IA Chirag Dekate à Lisa Eadicicco de CNET plus tôt ce mois-ci.



Le relooking viendrait cependant avec des difficultés. Les robots IA et le contenu généré par les utilisateurs comme les vidéos de style TikTok peuvent contenir des informations erronées. Des documents internes de Google indiquent que la société fournira aux utilisateurs « des outils d’attribution et d’alphabétisation pour permettre la confiance dans l’utilisation du contenu », a rapporté le Journal.

Les inquiétudes concernant l’IA ont incité le vice-président américain Kamala Harris à rencontrer jeudi Pichai et les PDG de Microsoft et du créateur de Chat GPT OpenAI pour discuter des risques de la technologie. Cette semaine également, le chercheur Geoffrey Hinton, connu comme le « parrain de l’IA », a déclaré au New York Times qu’il avait quitté Google pour pouvoir s’exprimer librement sur les risques de l’IA, y compris la désinformation et la menace pour l’emploi des gens. Hinton a soulevé un drapeau rouge sur une ruée vers l’industrie technologique pour produire des produits d’IA.

En réponse au rapport du Journal sur une refonte de la recherche, un porte-parole de Google a envoyé à CNET la déclaration suivante :

« La recherche a toujours été un secteur incroyablement dynamique et en évolution rapide, avec des produits en constante amélioration. Pendant des années, nous nous sommes concentrés sur une approche à long terme pour faire évoluer la recherche, notamment en utilisant l’IA pour activer de nouvelles fonctionnalités telles que la recherche multiple, apportant plus d’exploration visuelle. fonctionnalités à la page de résultats et introduisant de nouvelles façons d’afficher un large éventail de perspectives et de formats de contenu. Nous avons longuement parlé de ce travail, y compris lors d’événements tels que Google I/O et Search On, et nous sommes impatients de nous appuyer sur ces efforts à bien des égards dans les années à venir. Au fur et à mesure de l’évolution de la recherche, fournir des informations de haute qualité et soutenir un Web sain et ouvert resteront au cœur de notre approche.

